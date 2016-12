Algunos de los famosos que Tinelli quisiera para el Bailando 2017

Bailando 2016 acaba de finalizar consagrando como grandes ganadores del certamen a la pareja conformada por Pedro Alfonso y Flor Vigna. Pero el conductor no deja de pensar en lo que vendrá y ya habla sobre los famosos que le gustaría tener contratados para el 2017.

"Fue un programa hermoso y por lo menos yo lo disfruté mucho. Era una final difícil porque eran dos personas muy queridas. Creo que es la primera vez que nos pasa que la votación sea tan pareja. Era difícil pero fue una final muy fuerte", le dijo a Este es el Show.

Y tiró nombres para el próximo certamen: "Si fuera por mí, ya te digo que quiero que estén Fede Bal y Laurita (Fernández), los campeones (Pedro Alfonso y Flor Vigna) y El Polaco, porque se merece la revancha y porque es un tipo muy querido".

Finalmente, Tinelli aseguró su permanencia en la tele para el próximo año: "No soy de tomarme años sábaticos. Creo que me lo tomé un año sólo y no me sentí muy cómodo no trabajando. A mí me encanta trabajar en la tele, soy un laburante me encanta lo que hago", concluyó.

