Alicia Barbasola: "Fui una de las mujeres que por miedo no hablé"

Alicia Barbasola anunció vía Twitter que salió su divorcio por vía legal de su ex marido. Lo cierto es que la vedette dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y aseguró que el tema no termina aquí.

"El miércoles salió el divorcio. Me siguió la causa el doctor Burlando, a quien estoy muy agradecida. Por ese lado estoy tranquila, ya está, pude sacarme parte de la pesadilla de encima", comentó Alicia.

"Es algo que no está superado, estoy trabajando todos los días en eso pero voy a seguir a fondo. No quiero que sea un caso más y que el día de mañana mis viejos me lloren. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias, tengo la verdad y tengo las pruebas. Gracias a los medios este tema no queda en la nada", añadió sobre el trauma que le generó este tema.

Y cerró con un mensaje de aliento a las mujeres que pasaron por situaciones similares: "Yo fui una de las mujeres que por miedo no hablé. Cuando quise hacer una denuncia no me la tomaron pero después que se viralizó sí me la tomaron. No quiero que haya más mujeres mudas, que tomen coraje y saber que se puede y hay esperanzas, no está todo perdido. Muchas veces volví a la relación para que no me maten o no maten a mi familia".