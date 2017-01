Alojar el perro en una guardería cuesta entre $150 y $220 por día

Planear un viaje implica elegir el lugar, contratar el hospedaje, completar la documentación del auto, armar las valijas y buscar un lugar para dejar la mascota. En los últimos años una tendencia que sigue en aumento tiene que ver con elegir una guardería para que el animal no solo este bien cuidado y alimentado sino además reciba atención veterinaria ante cualquier eventualidad. En la ciudad hay varias alternativas, desde veterinarias que comenzaron a adaptar los locales para alojar animales hasta complejos más grandes donde están al aire libre e interactúan con otros pares.

Por estos días, según las consultas que hizo Diario UNO, la mayoría de estos lugares están con la capacidad casi completa. Por los servicios de traslado, atención personalizada, entretenimiento, descanso, comida adecuada, atención en salud y demás, se cobra en promedio entre 150 y 220 pesos por día. La variación de los costos depende del tamaño del animal, del estado en que se encuentre o si requiere de un cuidado particular o especial; y también de la cantidad de días que se va a quedar porque si es por quince días o un mes se realizan descuentos y precios promocionales.





En verano muchos deciden viajar y no tienen quién cuide sus animales, la guardería es una opción En verano muchos deciden viajar y no tienen quién cuide sus animales, la guardería es una opción

Uno de los lugares consultados es Spa Perros cuya veterinaria está ubicada en Güemes 3737 pero en el kilómetro 26 de la ruta provincial Nº 1, en el Paraje Los Zapallos, hay un predio de 3.000 metros cuadrados que es donde se alojan las mascotas. En estos momentos este lugar posee una capacidad para alojar a 60 animales en promedio, y ya tienen 46. "Nuestro lugar está alejado de la ciudad, donde los ruidos no pueden perturbar al animal, con un predio de 3.000 metros cuadrados y con dos quinchos grandes con todas las condiciones necesarias para mantener la higiene. Si hace frío o llueve se quedan ahí dentro y si no, disponen de todo el parque para correr, jugar o descansar", explicó Fabián Zárate, veterinario y encargado junto a Miguel (dueño) de Spa Perros y también colaboran Susana, Jorge y Silvana.

En este lugar, dejar un perro grande sale 220 pesos, uno mediano, 180 pesos y uno más pequeño, 150 pesos. Todo por día y con las condiciones detalladas anteriormente. "Estamos casi cubierto, pensábamos que no iba a haber tanto movimiento, pero muchos decidieron irse y contrataron la guardería. Nosotros cubrimos todo, desde ir a buscarlos y llevarlos de regreso hasta cuidarlos, alimentarlos y atenderlos; y la ventaja que tiene el lugar es la amplitud y que los animales están al aire libre, no encerrados en una habitación", agregó Zárate y tal vez es una de las cuestiones que buscan los dueños a la hora de contratar este tipo de lugares.





Consejos para tener en cuenta

Los precios van variando si por ejemplo se superan los quince días, si son más de dos perros o si necesitan una atención especial por enfermedad a algún otro problema. "Uno de los requisitos fundamentales, además de tener la vacunación y desparasitación al día, es que los perros sean sociables con los otros perros, no aceptamos agresivos ni potencialmente agresivos porque la idea de la guardería es que estén sueltos. Si viene alguien y me dice que el perro tiene que estar encerrado prefiero decirle que no. De todas maneras, estamos encima de los animales, los cuidamos y atendemos para evitar que haya inconvenientes porque los perros son perros", agregó más adelante el veterinario.

En cuanto al ambiente de la guardería, se deben tomar en cuenta varios aspectos: el ambiente en general, limpieza y estado de la residencia, las condiciones del personal, si son profesionales, si atienden adecuadamente a las mascotas y sobre todo si generan confianza. En el caso de que haya, el tamaño y material de las jaulas. Las mismas deben ser amplias y construida con elementos adecuados que ayuden a garantizar la salud del animal. Fijarse además cuidadosamente en el aspecto del agua y la comida de los animales. Si la primera luce limpia y la segunda fresca, quiere decir que cuidan bien de las mascotas.





Las consultas comienzan en diciembre y para enero ya está casi todo cubierto, quedan pocos lugares Las consultas comienzan en diciembre y para enero ya está casi todo cubierto, quedan pocos lugares





También ver si hay espacio para que los perros jueguen, preguntarles si los sacan a pasear y consultar acerca de las actividades recreativas. En definitiva, lo importante al momento de elegir una guardería de mascotas es realizar varias consultas y averiguar la trayectoria y responsabilidad de los dueños y encargados. Las veterinarias son buenas fuentes de información, allí se puede pedir recomendaciones y asegurarse de que se las deja con gente de confianza.

"Las personas comenzaron a entender que los animales no son solo mascotas sino un integrante más de la familia; y eso hizo crecer las guarderías, la necesidad de dejarlo en un lugar donde saben que lo van a cuidar. Es un «hijo» más", manifestó.

En esta línea y antes de finalizar, dijo que "los gatos también se suelen dejar, no tanto como los perros, pero si se dejan" y luego agregó: "Hace unos años hicimos una habitación para ellos y el lunes por ejemplo ingresa uno. El único requisito es que solo quedan en ese lugar no están sueltos porque su tendencia es escaparse. Pero tiene un ambiente de cinco por cuatro, cómoda e impecable pero de ahí no pueden salir. En estos años, recibimos perros, gatos, pájaros, tortugas, loros, en definitiva de todo y nos acomodamos y adaptamos para que todos estén cómodos y puedan convivir",