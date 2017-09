Andrade: "Estoy contento y con ganas de seguir progresando"

El defensor Yeimar Gómez Andrade fue uno de los jugadores rojiblancos que dialogó con la prensa en una jornada donde finalmente el equipo realizó tareas tácticas pero Madelón no paró ninguna formación.





De acuerdo al promisorio inicio de manera formal en la presente temporada, el colombiano reconoció que "estamos contentos porque estamos haciendo las cosas bien, sentimos muy rápido lo que el técnico quiere, tratamos de hacer la cosas partido a partido, venimos por el camino que queremos".





Al momento de opinar sobre Gimnasia (LP), el primer rival que tendrá el Tate en el 15 de Abril, el exjugador de Independiente Rivadavia, apuntó: "Es un rival que es un equipo muy duro, de los más duros de Argentina, estamos con confianza para llegar bien al lunes y hacer un buen partido, dejar los tres puntos en casa que es lo que queremos todos". Para luego, agregar: "Hay que estar atentos para cubrir bien los espacios y no tener sobresaltos, uno siempre quiere aportar su granito de arena y ayudar al equipo".





LEER MÁS: Sigue la puesta a punto para recibir al Lobo





Si bien es cierto que apenas transcurrieron dos cotejos (Lanús y Newell's) desde que llegó a Santa Fe, Andrade dijo: "El balance es positivo, vengo de una categoría más baja y llegar acá a Unión fue muy bueno, los chicos me recibieron bien, uno siempre quiere seguir creciendo, estoy muy contento como se trabaja acá y me siento muy contento".





En Arsenal compartió un tiempo junto a Bottinelli, a pesar de no compartir la dupla central como sucedió en los primeros 180' de fútbol con la camiseta de Unión. En este sentido, el moreno disparó: "Siempre te ayuda tener un compañero así, aunque no jugamos mucho juntos, él me ayudo mucho, verlo de afuera, sus movimientos, uno como jugador siempre que se hable las cosas se te hacen mas fácil, es fundamental la comunicación y estamos atentos para cualquier error que tenga el otro o un compañero".

















En la parte final, el defensor tatengue reconoció las diferencias que existen entre la B Nacional y Primera División: "Se nota mucho, es mas dinámico el fútbol de Primera, si te equivocás en el 99% de los casos la vamos a buscar adentro, se nota mucho como se trabaja, es muy intenso, eso te ayuda a incorporarte rápido a este fútbol argentino, estoy contento y con ganas de seguir progresando".