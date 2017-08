Andrés Mariani: "Tenía ganas de cambiar de aire y Unión es una gran apuesta deportiva"

Luego de confirmar las renovaciones con el escolta U23 Matías Borsatti y el capitán Miguel Isola, los directivos sellaron el vínculo con Andrés Mariani, el goleador de Barrio Parque que llegará a la Avenida López y Planes. Tiene 29 años, mide 190 centímetros y en la campaña 2016/17 promedió 14,4 puntos, 4,3 rebotes y 3,3 asistencias.





En diálogo con UNO Santa Fe, el escolta mostró su alegría por dar este paso en su carrera: "Siempre trabajo para llegar a lo más alto que es la Liga Nacional, algo que se viene negando en los últimos años. Y como tenía ganas de cambiar de aire, lo de Unión desde lo deportivo es lo que más me cerró. Un club serio que viene haciendo bien las cosas y con proyección de llegar arriba".









7 - ANDRÉS MARIANI.JPG











A la hora de expresar si influyó el llamado del entrenador, Mariani sostuvo que "Con Pirincho estuve tres años en San Francisco, se lo que le puedo dar, su forma de jugar es muy buena, se agrandan los espacios, así que le agradezco que haya pensado en mí para formar parte del nuevo plantel".





En estos últimos años, los partidos entre Unión y Barrio Parque tomaron una rivalidad especial, fundamentalmente a partir de aquella final que el Tate le ganara a los cordobeses para ascender al TNA: "Realmente yo llegué después de aquellos partidos al club pero verdaderamente se fueron armando partidos con una especial rivalidad. La temporada que nos tocó eliminarlos se jugó una serie espectacular y el año pasado siempre nos ganó Unión que fue en la mayoría de los partidos que jugamos mejor que nosotros".





El máximo artillero en la historia de Parque en el TNA (2481 puntos) no esquivó definirse como jugador aunque dijo que "es mejor que lo haga un entrenador, en este caso Beltramo", para luego agregar: "Me siento un jugador que tiene la necesidad de anotar, correr la cancha, tirar de tres puntos, jugar el pickandroll y descargar. No se si soy bueno pero me gusta hace un poco de todo".









Unión continúa con el armado de su plantel para afrontar la temporada 2017/18 del Torneo Nacional de Ascenso. El DT Daniel Beltramo pasó una lista de refuerzos y de acuerdo al presupuesto fueron avanzando en un mercado que está complicado en cuanto a precios.