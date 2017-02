Angelici: "Lo que hice está mal, pero es algo habitual en el fútbol argentino"

"Está mal ese llamado, pero es habitual eso en los dirigentes. Todo lo que hago es para que no perjudiquen a mi club. Sólo pedí que el árbitro se equivoque lo menos posible y que las sanciones para los jugadores (Leandro Marín y Cristian Erbes) se cumplan en amistosos", afirmó en conferencia de prensa.

"Nada es casualidad, todo tiene causalidad", disparó Angelici, y agregó: "Esas escuchas tienen más de dos años No es casualidad que salgan ahora, hay muchos intereses en el fútbol argentino. Cuando uno llega a una final, todos se preocupan para ver quién es el árbitro. No me arrepiento de defender los intereses de Boca, si veo que los arbitrajes nos perjudican, volvería a llamar".

"Yo sé de dónde salieron los audios, los conocía desde hace dos años. El periodista Gustavo Grabia también los conocía", apuntó el dirigente xeneize, y explicó: "El contexto del llamado a Luis Segura era luego de varios arbitrajes que sentíamos que veníamos siendo perjudicados. Nunca quiero que me favorezcan, lo que no quiero es que me perjudiquen".

