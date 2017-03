Angelini admitió que en 2016 los trabajadores perdieron 8% del sueldo

El 2017 es un año atravesado por los comicios legislativos que serán el primer plebiscito de la gestión de Mauricio Macri. El diputado provincial de Cambiemos y referente provincial del PRO, Federico Angelini visitó el miércoles pasado a UNO para hablar de la marcha de la economía, de los problemas laborales en empresas radicadas en la provincia y cómo se resolverá la interna de Cambiemos, con o sin radicales, en Santa Fe.

—¿Cómo analiza el comienzo del año?

—Estoy seguro de que hubo un último trimestre que marca una mejoría en la economía argentina. Siento que esa mejoría todavía hoy no la ve el bolsillo del ciudadano, pero sí marca una tendencia entre el último trimestre de 2016 y el primero de este año donde muchas variables económicas no solo dejaron de caer, sino que marcan una tendencia a la alza.

—¿Cómo se entiende en ese contexto de alza que usted describe los casos de Mefro Wheels, SanCor y General Motors con suspensiones y cierres de plantas de producción?

—Primero que es mucho más vendible desde lo mediático una fábrica como la de Mefro Wheels con 150 empleados que se quedan afuera, que Renova que contrató 2.000 personas para la inversión que está haciendo en Timbúes con más de 420 millones de dólares. Además genera empleos indirectos. Segundo, Mefro Wheels era inviable. Hacía que 40 millones de argentinos paguemos 10 veces más las llantas por un capricho del anterior gobierno. Lo que nosotros tenemos que hacer como Estado es generar las condiciones para que esos 150 empleados consigan trabajo rápidamente. SanCor es otro caso emblemático donde 70 gerentes cobran 300.000 pesos cada uno, que se fundió en los últimos 12 años del kirchnerismo donde hubo malas políticas para el sector lácteo y también por negocios que les hicieron hacer y que estos gerentes por no defender los intereses de la empresa los aceptaron hacer con Venezuela. Hoy ese país le debe una gran cantidad de dólares a SanCor y es parte del pasivo de más de 450 millones de dólares que tiene SanCor. SanCor no cierra por políticas del gobierno nacional, sino porque está en un proceso de crisis por la pésima administración de sus directivos que tendrán que pagar las consecuencias. Y en General Motors las suspensiones fueron por el problema de Brasil. Eso está admitido hasta por los delegados de GM. En ese caso el Estado nacional tiene que prestar atención porque tiene que generar las condiciones rápidamente para abrir nuevos mercados para que esos empleados que están suspendidos y que cobran el 80% de su sueldo vuelvan a trabajar rápidamente.

—Volviendo al caso SanCor se pidió que el Estado Nacional esté presente para salvar a la empresa, ¿usted qué opina?

—El Estado nacional va a estar presente una vez que se presente una reestructuración que le dé viabilidad a la empresa. Estoy seguro de que es injusto que 40 millones de argentinos financien a los gerentes que cobran hasta 300 mil pesos. Si el gremio y la plana mayor de la empresa no entienden que tienen que presentar un plan para que la empresa sea viable nuevamente, porque el sector tambero que pasó al kirchnerismo y las inclemencias climáticas de 2016 y 2017, les está yendo bien. Hay buen mercado para el sector lácteo. Pero hay que cambiar la lógica de que la plata no es para los gerentes sino para la empresa. Por otro lado, a partir del plan de reestructuración que tiene que presentar la empresa, el Estado nacional va a estar muy presente no solo porque es una empresa emblemática, sino porque alrededor de SanCor se generan muchos negocios que no tienen por qué pagar los platos rotos de los malos administradores de SanCor.

—Las paritarias parecen estar lejos de llegar a un buen final y muchos señalan a Nación por no convocar a la paritaria nacional docente, que siempre fue una referencia para las negociaciones en las provincias. ¿Se equivocó Macri al tomar esa decisión?

—Yo confío en el criterio adoptado. Si vamos a la provincia de Buenos Aires se está estableciendo un sistema de apriete del gremio de Baradel que uno lo ve celebrando con Boudou, D'Elía, Abal Medina, Aníbal Fernández y que creen que de esa manera van a poder torcer el brazo de este gobierno o del de la provincia de Buenos Aires. Sí tenemos que hacer el mayor esfuerzo para pagarles el mejor sueldo a los docentes. Si uno es libre de cuerpo podría decir "me gustaría que los docentes ganen muchísimo más". María Eugenia Vidal y Mauricio Macri quieren que eso suceda pero no lo podemos hacer porque el Estado está en una situación financiera muy grave. Sí hablando de las paritarias nacionales de otros rubros me parece que hay que hacer un esfuercito más. Estar tan al límite de la inflación no va a dar recupero de lo que se perdió del salario el año pasado. Si llegamos a estar entre el 19 y el 20%, ya tenemos dos o tres puntos de lo que perdimos el año pasado.

—¿Qué le parece el 21% que ofreció la provincia de Santa Fe?

—Me parece una muy buena oferta.

—¿Usted cree que la inflación va a cerrar en un 17%, porque en el primer bimestre ya pasó el 4%?

—Va a cerrar en eso porque tenemos una inflación estacional importante, pero tiene idas y vueltas. Todos los índices van en la dirección del 17%. Por eso es importante estar un poquito por arriba de ese número para empezar a recuperar el salario y eso ayuda a recuperar el consumo.

—Pero la mayoría de los gremios dicen que el año pasado se perdieron entre 6 y 10% del poder adquisitivo.

—Por eso digo que es empezar a recuperar el salario de 2016 de a poco. El año pasado se perdió entre el 7 y el 8% del salario. Por eso si este año logramos recuperar entre dos y tres puntos, es importante.

—Se acaba de conocer el calendario electoral, ¿cómo se va a armar Cambiemos Santa Fe?

—Cambiemos va a ser una realidad tanto a nivel de diputados nacionales como de concejales, presidentes comunales e intendentes. Lo único que aún tenemos que definir es qué parte del radicalismo va a estar en Cambiemos. Venimos teniendo charlas, reuniones de trabajo y una muy buena sintonía con José Corral, con Julián Galdeano, Mario Barletta y muchos intendentes y presidentes comunales que ven un apoyo muy importante del gobierno nacional hacia esas comunas y municipios. Ahora el radicalismo tiene que definirlo en términos formales e institucionales, el 29 de marzo (en la convención provincial).

—¿Puede suceder que no esté el sello radical en Cambiemos?

—Puede pasar, es una decisión del radicalismo. Para nada sería un impedimento para que radicales estén en Cambiemos ni para que Cambiemos no esté en Santa Fe.

—¿Van a buscar una lista de unidad con los radicales o van a competir?

—Como PRO, y por una charla que tuve con el Presidente, entendemos que José Corral es quien mejor encarna el proyecto que queremos tener para la provincia. Esta instancia de 2017 es muy importante para partidos que vienen de orígenes distintos pero que quieren armar un frente en común. Es una persona que tiene experiencia legislativa y ejecutiva, por eso no solo tomamos a José como un buen candidato a diputado nacional, sino también empezamos a proyectar un buen candidato a gobernador.

—En caso de que Corral decida no participar, ¿ustedes entienden que a la lista la debería encabezar otro radical o alguien del riñón del PRO?

—Ahí el debate va a ser mucho más intenso y, si no nos ponemos de acuerdo, podemos hacer unas Paso con mucho orden, sabiendo siempre que lo importante es que la lista esté integrada por hombres y mujeres que defiendan los intereses de Santa Fe, los del gobierno nacional en general. No sería descabellado pensar en internas si no nos ponemos de acuerdo.

—¿Usted cree que las equivocaciones en el caso del Correo Argentino, de Avianca, los descuentos en los aumentos de las jubilaciones tendrán impacto electoral?

—Veo que eso afectó la imagen de gestión, según encuestas propias, pero no afectó la confianza del electorado con el Presidente de la Nación. Sí se vio afectada la gestión y la confianza del argentino en que este año va a estar mejor.

—¿El desplazamiento de Regazzoni en el Pami es un efecto de ese desgaste de la gestión?

—Yo lo he dicho varias veces. Creo que la gestión del Pami fue una de las peores que tuvo el gobierno nacional. Me parece que marca también la reacción que tiene el Presidente frente a distintos funcionarios que no están a la altura de las circunstancias. Me parece que el caso del Pami es emblemático.

—¿Hay que federalizar las prestaciones y los fondos para el funcionamiento del Pami?

—Creo que se tiene que administrar bien y que hay que tener la sensibilidad social suficiente para entender que con cualquier decisión se está afectando o beneficiando a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.