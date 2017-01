Aparecen nuevos chats súper zarpados entre Tomasito Süller y Loan

PrimiciasYa.com accedió en exclusiva a nuevas charlas hot que mantuvieron Loan y Tomasito Süller.

Tal como mostramos ayer, las mismas se dan vía WhatsApp y allí Tomasito y Loan se tiraron flores de todo tipo.

"Te voy a dar un beso antes de irme... Qué lindo besas", le decía Tomasito bien romántico a Loan.

"Estuvo bueno me gusta que estés depilado. Me parece re higiénico, yo también me depilo viste", le confió Tomasito al ex de Charlotte Caniggia.

"Yo también la pasé bien cuando me haga una escapadita nos vemos de nuevo querés?", le contestó Loan, devolviendo el centro.

Y en los nuevos chat que se dan a conocer ahora, Loan le comenta Tomasito que "tenés linda cola", a lo que el rubio le responde: "Normal, vos tenés re linda cola. Dura y parada, mucho gym se nota". Luego quedan en pasarse fotos en bóxer para subir aún más la temperatura de la charla.

Mirá la secuencia de chats calientes entre ambos.

Tomasito 1

Tomasito 2

Tomasito 3

Tomasito 4

















Fuente: Primicias ya