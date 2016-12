Apareció un yacaré en las costas entrerrianas

Un yacaré apareció el martes en la plaza de Villa Urquiza, a 41 kilómetros de Paraná, y llamó la atención de lugareños y turistas que no demoraron en sacar sus celulares y fotografiar al animal, que ya estaba muerto.

Desde la Municipalidad indicaron que estaban al tanto de lo sucedido pero manifestaron que es muy poco común que este tipo de ejemplares sea visto en la localidad, intentado llevar tranquilidad a quienes tienen pensado viajar para descansar en la Villa. Además, subrayaron que el animalito llegó muerto flotando por el río Paraná.

Lidia, una lectora de UNO, se comunicó con la redacción y envió una foto del yacaré, que tenía una extensión aproximada de un metro y medio.

"Mi hija y mi primo estaban en Villa Urquiza y el animalito estaba en la playa. Preguntaron y les dijeron que lo encontraron muerto a la mañana", dijo Lidia sobre lo sucedido este martes en la costa.

"Mi hija tiene una amiga que trabaja en el parador y a ella le dijeron que no saben de dónde salió ni cómo apareció. Nosotros somos de ir a la playa pero nunca vimos uno", agregó.

Siete días muerto

Sergio Angona, encargado de Turismo de la Municipalidad, ante la consulta de UNO dijo que se enteró del suceso conversando con baqueanos de la zona. "Me enteré hoy de mañana: un baqueano que vive en la isla me dijo que ayer había un yacaré muerto al final de la playa. Pero me aclaró que para que flote el yacaré tiene que tener siete días de muerto", expresó. Por lo tanto, el animal habría llegado flotando por el río, arrastrado por la corriente, hasta la playa.

"Es una pena realmente, porque semejante bicho: era bastante grande. Nosotros con el tema de la fauna somos muy estrictos", dijo. Luego relató que el año pasado, en diciembre, él encontró uno mucho más pequeño cerca de la oficina de turismo; lo enlazaron, lo subieron a una camioneta y lo llevaron a la Escuela Agrotécnica para soltarlo en una zona de bañados donde suelen aparecer otros ejemplares.

"Generalmente hay en la isla enfrente, ahí esta lleno, en los bañados. Están del lado de Santa Fe, pero acá tenes 1.600 metros de río, es raro que vengan para este lado. Es la primera vez que me entero que hay un yacaré en la playa y este además estaba muerto", relató Angona.

Lo que el funcionario desconocía es qué sucedió luego con el animal fallecido. Se cree que así como llegó arrastrado por la correntada; así también se debe haber ido.

Fuente: Uno Entre Ríos