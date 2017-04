Araceli González contra Griselda Siciliani: "No me sentaría a tomar un café con ella"

La semana pasada, Griselda Siciliani estuvo en Intrusos y habló de los motivos que lo tiene alejado a Fabián Mazzei de Pol-Ka, la productora de Adrián Suar. Estas declaraciones no le gustaron demasiado a Araceli González, esposa de Mazzei, quien salió a disparar duró en Instagram contra la protagonista de Sugar.

"Hay gente que ni siquiera se la banca, pero le gusta cómo actúan y los llama. Pongo las manos en el fuego en eso por Adrián Suar. Si no lo llama a Fabián Mazzei no le debe servir para un proyecto", había disparado Griselda en el ciclo de América.

Luego, el pasado lunes, Ara subió una foto a Instagram en la que adjuntó un texto con el que le respondió- sin nombrarla- a Siciliani. "Nadie es quién para evaluar por qué convocan o no a un actor. Opinar sin saber ya es parte de una desubicación y de cierta ignorancia sobre las personas y encima sugerir saber lo que no se sabe es mala fe. Personas así deben detenerse más en pensar cómo han sido y como han funcionado con las personas con las que estuvieron implicadas personal y laboralmente", escribió.

Desde Twitter, en tanto, Griselda se refirió a este tema y prefirió la prudencia para no avivar más el fuego.

"La mamá del hermano de mi hija. Jamás diré nada en su contra. Punto", expresó Siciliani,

Ahora, consultada por Infama, Araceli volvió a referirse al tema, esta vez, con nombre y apellido.

"Lo que escribí es lo que pienso. No voy a hablar más del tema, y no es que no hablo porque no tengo más contenido para hacerlo, sino porque no quiero hablar más", dijo la actriz. "Ya le contesté lo que le tenía que contestar", sentenció.

"Yo sí salgo a defender como leona a mis seres queridos, como lo hice antes, siempre. Siempre defiendo a la gente que amo y quiero. Y a la gente que no conozco también cuando es injusto", continuó.

Más tarde, Araceli aclaró que no habló con Fabián Mazzei antes de expresarse en Instagram: "No le consulté lo que iba a hacer, lo hice yo. No consulto mis decisiones. Sabe cómo soy, mis hijos saben cómo soy, todos saben cómo soy. Soy muy respetuosa, hasta un límite".

Y disparó: "¿Si creo que Griselda actuó con mala fe? Si miran el tape, cada uno puede sacar sus propias conclusiones".

Después, se diferenció de Griselda: "Yo cuando hago notas hablo solo de las cosas que hago, de mis proyectos y hablo bien de todo el mundo. Hay que ser mucho más generoso con la vida. Nunca promociono hablando mal de los demás. Pero eso es ley, es código, debería serlo para todos. Uno elige qué ser en la vida".

Además, cerró la posibilidad de un encuentro para limar asperezas: "Yo nunca hablé con ella, por suerte no me llamó. No me juntaría a tomar un café con ella, no hay posibilidad".

"Las acciones demuestran lo que son las personas, claro. Es lo que yo educo a mis hijos todo el tiempo. Que tienen que ser respetuosos, que querer al prójimo, tener piedad y no se puede hacer bromas con la gente. Eso no se debe hacer, pero eso se lo enseño a mis hijos. No toda la gente es aprendida así", concluyó.

