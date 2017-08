Araujo: "El Mundial Juvenil está preadjudicado"

En la presente jornada la Unión Argentina de Rugby llevó adelante en la Capital Federal una conferencia de prensa en la cual se realizaron balances relacionado con las diferentes áreas del rugby nacional. La misma fue encabezada por el rosarino Carlos Araujo, presidente de la UAR; el secretario Fernando Rizzi, y Juan Cruz Gómez Oromí, gerente general.





Una de las cuestiones más esperadas para nuestra región litoraleña es saber si se va a jugar el Mundial Juvenil el año próximo en nuestro país. De acuerdo a lo señalado en dicha conferencia, World Rugby recorrió las sedes, dió el visto bueno, y los papeles están en orden. Solamente falta la confirmación oficial.





Para la UAR, Rosario y Santa Fe está designadas como las sedes del Junior World Championship 2018. "Es prácticamente un hecho que Argentina será sede del Mundial Juvenil. La sede está preadjudicada" consignó Araujo.









Mas cuestiones

Uno de los primeros en exponer fue Eliseo Pérez, gerente de competencias y desarrollo, quien explicó cifras y números del rugby de base. El presupuesto del rugby de base ha crecido de 400000 mil a 8 millones de dólares. Destacó que el 75 por ciento se lo llevan las competencias oficiales.





Confirmó que la Región Litoral contará con dos plazas en el Nacional de Clubes A, dos en el Nacional B, tres en el Interior A y dos en el Interior B. Adelantó que el sistema de descensos del Nacional A con cuartos de final, semifinal y final para los terceros y cuartos estará en estudio y podría modificarse.





Luego, llegó el turno de Diego Manson, responsable de Alto Rendimiento, explicando el trabajo que se lleva adelante en los Pladares, Centros de Rugby y las capacitaciones UAR en todo el país. El secretario Rizzi comentó que "el 24 de agosto habrá una presentación oficial del proyecto del Centro Nacional de Rugby que se construirá en el predio de Campana".

Manson, señaló que "Este año va a haber 110 clínicas de rugby a lo largo de todo el país. El sistema protege a los jugadores. El jugador que no estudia no puede participar del Pladar". Consignó que "hay tres informes anuales con sus rendimientos académico". "Trabajamos con los primeras y las segundas líneas para que tengan mayor capacidad de desplazamiento" precisó Manso.









Más detalles

El marplatense Daniel Villén, responsable de rugby femenino, sostuvo que "Apuntamos a instalarnos en una de competencia Intermedia y copiar el sistema del seven masculino". De 300 jugadoras fichadas se pasó a 2808 jugadoras. "Hay una cuestión cultural a romper para que las chicas tengan su lugar" explicó Araujo.





En el caso de Santiago Gómez Cora, head coach de Los Pumas Seven, destacó que "hubo 13 debutantes en el seleccionado de XV que llegaron provenientes del Seven". "Es difícil que llevemos un jugador del XV al Seven. Es complicado adaptarlos como se vio en los JJOO", resaltó el entrenador argentino.





El rosarino Gastón Conde, responsable de Los Pumitas, comentó que "El sistema nació en 2009 y nos dió muchos frutos. Hay que seguir trabajando, esto es a largo plazo. La preparación la hacemos en competencias internas, siempre de cara a los mundiales". El ex entrenador de Duendes, consignó que "incorporamos un nuevo sistema de análisis para trabajar con los jugadores y sus estadísticas individuales".





También explicó que "La construcción del jugador, es el gran objetivo del rugby juvenil. Vamos a trabajar con todo lo que pasó en el Argentino Juvenil y viajaremos al Súper 9 donde hay muchos chicos para ver".





El entrenador de Argentina XV, el ex capitán de Los Pumas, Felipe Contepomi, sostuvo que "el éxito de este equipo no es ganar. La clave está en desarrollar jugadores para Los Pumas. Ese es el foco que tenemos.