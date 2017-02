Árbitro de fútbol admite su adicción a las drogas

El exárbitro Pablo Lunati continúa brindando entrevistas en las que realiza confesiones íntimas después de dejar el referato de manera profesional.





El excéntrico Lunati confesó que alguna vez tuvo una adicción a las drogas y pudo dejarlas.





"La falopa me llegó y un día no tomé más. El 5 de enero de 1992 cambió mi vida, que fue cuando nació mi hijo mayor. Desde ese día no me drogué más", explicó.

arbitro 2.jpg



Además, contó historias con Luca Prodan, el líder de la mítica banda Sumo: "A mi primer laburo en La Paternal viajaba con Luca en el tren. Era increíble. Él venía de Hurlingham y yo estaba en una casa de repuestos para autos. No podía hablar mucho por él ya venía complicado con el tema de la ginebra, pero hablábamos de la música de ese momento, o dónde iba a tocar".





Y contó que su hijo lleva su nombre: "A mi hijo le puse Luca por él".