Arca: "Me entusiasma mucho el equipo que se está armando"

Desde que Unión juega el Torneo Nacional de Ascenso, a la hora de encontrar referencias de pivotes nacionales que se pusieron la camiseta roja y blanca vamos a desembocar en dos casos: Alejandro Reinick y Fernando Podestá. Ambos marcaron un recorrido en las cuatro campañas anteriores.





El cuerpo técnico lo venía siguiendo y no dudó a la hora de asegurar el fichaje de Alejandro Arca, este interno de 203 centímetros que viene de jugar el Torneo Federal con Capuchinos de Concordia.





En diálogo con UNO Santa Fe, el pivote dio las razones de elegir a los rojiblancos en su futuro deportivo: "Todo se dio muy rápido, en los últimos años fue complicado conseguir trabajo en el TNA por la falta de fichas, pero esta vez los dirigentes se contactaron con mi representante, Daniel (Beltramo) me conocía y ya había preguntado por mi, así que cuando hicieron una propuesta firme no lo dudé y estoy convencido que será una buena oportunidad la que se me presenta de venir a Santa Fe".













Embed











Arca detalló su recorrido antes de llegar a la capital provincial: "Arranqué en Independiente de Tandil, el equipo de mi ciudad y a los 19 años jugué un Provincial con Estudiantes de Olavarría con el que ascendimos al Torneo Federal en la 2009/10. Después volví a Independiente, tuve la chance hace un par de años de jugar el TNA con Estudiantes y estos dos últimos años estuve en Capuchinos de Concordia".





El interno reconoció que "no tuve la posibilidad de compartir equipo con ninguno de los chicos que van a jugar esta temporada por Unión pero los conozco a todos. Lo propio con Daniel (Beltramo), quien también vio un par de videos míos, los movimientos y le agradó. Se que Unión al que vi muchos partidos es un equipo dinámico, con muchas posesiones, que defiende mucho. Tenemos tiempo como para prepararnos y llegar de la mejor manera al inicio de la competencia".





El tandilense afirmó que "en este receso siempre aprovecho para entrenar con los chicos de Independiente, acá en Tandil, es una manera de seguir en forma". Y más adelante, agregó: "Me considero un pivote que le gusta jugar mucho el uno contra uno en el poste bajo donde puedo abrir el espacio a los tiradores, a la vez que puedo jugar el pickandroll para que lo puedan aprovechar mis compañeros. En el aspecto defensivo me gusta el sacrificio en beneficio del equipo".





En la parte final, no dudó en afirmar que "Unión es un club grandísimo, lo que vi es por televisión y por lo que me contaron, quiero conocerlo personalmente cuando me instale en Santa Fe, me hablaron maravillas de Unión, es lo que más me entusiasma y ojalá pueda ayudar como el resto de mi compañero para tener una gran temporada en una categoría muy dura y competitiva.