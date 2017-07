Arce: "Lo importante es que Unión vuelva a la mística ganadora"

Damián Arce fue la primera incorporación en llegar a Santa Fe y tuvo la chance de sumar sus primeros minutos en el partido contra Huracán de Villa Ocampo.





Este jueves, después del entrenamiento desarrollado en Casasol fue uno de los futbolistas en charlar con la prensa y en el inicio del diálogo, aportó: "Me sentí cómodo con Franco (Soldano), hay que seguir practicando. Como dije cuando llegué: donde Leo (Madelón) sienta que tengo que estar daré lo mejor de mí para el equipo".





Ya pensando en el primer duelo ante Rosario Central por los cuartos de final de la Copa Santa Fe, el volante ofensivo disparó: "Creo que el partido del sábado es otro partido, que están a la altura que nosotros, seguiremos ajustando lo que tenemos que corregir y lo importante es que Unión saque resultados y vuelva a la mística ganadora que es lo importante".





A la hora de expresar lo que le pide Madelón, el exjugador de Patronato sentenció: "Es un grupo de trabajo muy bueno, se trabaja con mucha intensidad y me estoy adaptando bien y rápido a lo que Leo va a pregonar en el torneo, haciendo lo que el técnico pida". Para más adelante, agregar: "Me pide que llegue al área como lo hice en Patronato, ese era el déficit que tenía Unión, hacemos hincapié en eso, me pide que me asocie con los mediocampistas si estoy jugando de mediapunta y de ahí en adelante te da libertad para que de mitad para adelante decida".





En la parte final, respecto a la llegada de las otras dos incorporaciones que arribaron al Tate (Zabala y Aquino), agregó: "La verdad que los que vinieron le van a dar jerarquía al equipo con los que están, se está armando un lindo grupo, se notaba que lo había ni bien llegué, eso está bueno porque no se ve mucho".