Ardusso: "Me emocioné mucho"

En la 8ª fecha del Súper TC2000, se impuso en las dos pruebas concretadas el piloto de Las Parejas, Facundo Ardusso, con un Renault Fluence mostró un soberbio comportamiento. Se llevó todo de la capital santafesina, y como si fuese poco, quedó en la punta del campeonato.





En la conferencia de prensa, apenas finalizada la carrera, Ardusso sostuvo que "pasó de todo, pero quiero destacar lo que tuvo que hacer Leo Pernía de cuidarme las espaldas. Desde lo deportivo disfruté mucho más anoche, hoy lo hice desde lo emocional. Las carreras son lindas cuando las ganas de punta a punta, cuando vas avanzando, y eso se dio por el quedó de Rossi y Canapino".





Agregó que "el problema de los chicos me permitió pasar a quedar primero y me puse muy contento cuando le gente me aplaudió mucho desde las tribunas. Vi la gente como se emocionaba por mi performance deportiva y eso me pone muy feliz".





"Tuvimos un buen auto, que funcionó de manera contundente todo el fin de semana. En el día de hoy estaban mejor Matías y Canapino, pero nosotros no le perdíamos pisada. Así que me voy contento porque es un premio a todo el equipo Renault que trabajó muy bien durante todo el fin de semana", señaló el piloto oriundo de Las Parejas.









Conferencia2.jpg











Finalmente, comentó que "fue un fin de semana fantástico, nos vamos con el auto sano, con dos triunfos, y con seguir sumando en el campeonato. Ojalá que suceda como Canapino que ganó las dos en el callejero y luego fue campeón. La parte más dura de la carrera fueron las dos últimas vueltas, el freno al límite, y no podía descuidarme".





A su turno, Leonel Pernía, comentó que "no nos queda otra que disfrutar este resultado conseguido con la gente de Renault Argentina, este 1-2 es algo muy bueno para nuestro grupo. Hay cosas por mejorar, y vamos a buscar hacerlo para la semana que viene. Tuvimos problemas en el chasis y se convirtió en un auto complicado de controlar. Lidié mucho en los frenajes, teníamos un quedo, y eso me hizo poner en guardia".





Por su parte, el mendocino Llaver consideró que "me lamento mucho los puntos que no pude sumar anoche, la verdad que el auto estaba para pelear los dos podios, pero cometí un error en la clasificación y lo terminas pagando. Sabía que tenía un buen auto, desde el primer entrenamiento sabíamos que estabamos firmes, y el podio de hoy es mérito al esfuerzo y a todo lo que trabajaron los mecánicos".









Conferencia3.jpg











El intendente José Corral expresó que "todo salió muy bien producto del trabajo en equipo entre la gente de la Municipalidad de Santa Fe y la categoría. Esto es algo que el país necesita, que cada uno haga un esfuerzo para cumplir con lo que le corresponde. Vivimos dos jornadas deportivas muy buenas, con Ardusso ganando en las dos competencias, y eso es muy bueno".





"Todo se hizo en función de trabajar en equipo, como lo hicieron los dos pilotos que ocuparon los primeros lugares. Siempre hay cosas y modificaciones para hacer, pero fue una gran fiesta, la disfrutamos junto, y es una muestra de como tenemos que trabajar", agregó el jefe de gobierno local.