Argentina va por su día "R" en Quito: jugar el Repechaje o llegar directamente a Rusia

El encuentro se disputará en el estadio Olímpico Atahualpa, comenzará a las 20.30 (hora argentina) con arbitraje del brasileño Anderson Daronco y la televisación de la TV Pública y TyC Sports.





El equipo conducido por el casildense Jorge Sampaoli (25 puntos) tiene la obligación de ganar en los 2.850 metros de altura, algo que se consiguió por última vez en la clasificación para el Mundial 2002 de Corea- Japón.





En esa oportunidad, el 15 de agosto de 2001, el seleccionado albiceleste venció 2-0 con goles de Hernán Crespo, de tiro penal, y Juan Sebastián Verón, dirigido técnicamente por Marcelo Bielsa. El triunfo albiceleste será el camino para meterse en el repechaje contra Nueva Zelanda o sacar boleto directo a Rusia, si Chile (26) no supera a Brasil (38) como visitante, debido que cualquier conclusión entre Perú (25) y Colombia (26) lo beneficiará en ese contexto.





En caso de obtener otro resultado, ya todo estará sujeto a una serie de combinaciones para determinar si jugará la repesca, algo que actualmente mira desde afuera por la falta de goles (apenas 16 a favor contra 26 de Perú) o se meterá de manera directa "si tiene mucha suerte".





El seleccionado argentino el domingo por la noche a Guayaquil, desde donde viajará hoy al mediodía rumbo a Quito. Pensando en el posible desarrollo, Sampaoli probó en la última práctica de ayer con Javier Mascherano como volante central, contradiciendo sus manifestaciones iniciales respecto de que el jugador de Barcelona ya no volvería a esa posición y recalaría de aquí en más como defensor. Sampaoli dijo entonces que "el mediocentro es el que define el estilo del equipo", y por eso optó alternativamente por Guido Pizarro y Éver Banega, pero ahora, con la soga al cuello, irá por la dupla tradicional de volantes centrales que tiene esta selección desde el Mundial de Brasil 2014: ''el Jefecito y Lucas Biglia.





El estilo se concentrará entonces en un nuevo sistema, diferente a los tres anteriores utilizados en estas eliminatorias, y será un 3-4-2-1, con lo que volverá Sampaoli a su preferida línea de tres defensores, devolverá a Ángel Di María a la posición de volante externo por izquierda y, por derecha, insertará una novedad: el ex Independiente hoy jugador del Zenit ruso, Emiliano Rigoni, con la intención de darle profundidad "y aire" al equipo por las bandas en los 2.850 metros de altura de Quito.





El que conservará su puesto entre los titulares pero no su lugar en la cancha será Alejandro Gómez, que actuará como doble interno junto a Lionel Messi, instalados ambos por detrás de Darío Benedetto. Los que irán para afuera respecto del partido con Perú serán Éver Banega y Marcos Acuña. Los que nominalmente los reemplazan son el mencionado Rigoni y Federico Fazio, que volverá a ser líbero como en el primer partido oficial de Sampaoli ante Uruguay, ladeado por Gabriel Mercado a la derecha y Nicolás Otamendi a la izquierda.





Por su parte Ecuador, que llegará sin chances de clasificarse, con un segundo partido del entrenador argentino Jorge Célico en el banco de suplentes -tal vez quien más arriesga en el local-, lo hará con la idea de despedirse de la "mejor forma" de su gente. Para este partido el técnico bonaerense no confirmó el equipo titular, aunque es un hecho que Enner Valencia, prácticamente recuperado de un golpe en la espalda, ocupará un lugar en la delantera (en lugar de Eduardo Preciado) al lado de Roberto Ordoñez, aunque en caso de no llegar, su puesto será para Carlos Garcés. Valencia, de actuar, será el único futbolista ecuatoriano que estuvo presente en el primer partido de estas eliminatorias en que su seleccionado venció a la Argentina dirigida entonces por Gerardo Martino 2 a 0 en el Monumental de Núñez.





En otro orden, el lateral derecho Andrés López y el volante por el mismo lado Romario Ibarra reemplazarán a los suspendidos Antonio Valencia y Michael Arroyos, respectivamente. La idea del ex director técnico formado en Huracán de Parque de los Patricios es apostar por un conjunto rápido, para hacerle sentir al conjunto argentino la presión y la altura. Lo cierto es que la selección argentina se jugará uno de los partidos más importantes de los últimos años, aunque esta vez no es una final sino un partido crucial para determinar si se ausentará o no de una cita mundialista tras 48 años de asistencia perfecta. La última vez que faltó por eliminación deportiva fue para México 1970, cuando todavía no se había consagrado campeón del mundo en ninguna oportunidad. Ahora todo es muy diferente.

