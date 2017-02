Arranca la venta de las generales

Este martes arrancó la venta de entradas para los hinchas sabaleros que quieran concurrir al estadio para ver el encuentro entre Colón y Boca, que se disputará el sábado a las 21.30 en el Brigadier López.

Vale recordar que si bien la organización del evento corre por cuenta de una empresa que le alquila el estadio a Colón, los directivos con buen tino propusieron vender las localidades en las boleterías del gimnasio Roque Otrino y además gestionaron con gente de la organización que los tickets para los simpatizantes rojinegros tengan un valor menor que para los hinchas xeneizes.





De esta manera las generales tienen un costo de 150 pesos, la platea este cuesta 250 pesos con entrada incluida y la platea oeste 400 pesos. Las entradas continuarán vendiéndose hasta el sábado en el horario de las 11 hasta las 18.

Pero las generales recién comenzarán a comercializarse este miércoles, por lo cual se espera una concurrencia importante en el primer día de venta de las populares para la tribuna norte que seguramente se colmará para el encuentro frente al elenco que dirige el Mellizo Guillermo Barros Schelotto.

Además, la dirigencia de Colón informa que el estacionamiento del club tendrá un costo de 150 pesos para los automóviles, en tanto que las motos deberán pagar 50 pesos. La venta del estacionamiento se realizará el día del partido.





Por su parte, los hinchas de Boca podrán adquirir su ticket en un restorán ubicado en San Jerónimo y esquina Boulevard Pellegrini, desde este miércoles hasta el viernes de 10 a 19 y el sábado desde las 10 y hasta el comienzo del partido. Allí se puede comprar la entrada o en su defecto hacer el retiro de las localidades compradas a través de internet.





Y también en una casa de deportes (San Martín 2723) de 8.30 a 12.30 y de 16.30 a 20.30 hasta el mismo día del partido. Las populares tendrán un costo de 250 pesos y las plateas codo sur 350 pesos.

Cabe destacar que estará en juego la Copa Lotería Provincial, por lo cual en caso de haber empate, se definirá desde los 12 pasos para saber quién alza el trofeo. El cotejo será televisado para todo el país por Canal 13 de Buenos Aires.





El operativo de seguridad estará conformado por 500 efectivos teniendo en cuenta que habrá hinchas de las dos parcialidades y la capacidad del estadio será de aproximadamente 28.000 espectadores, dado que habrá una pequeña reducción que tiene que ver con la confección de dos pulmones para separar a ambas hinchadas en la platea este y platea oeste.

En tanto que la apertura del estadio se llevará a cabo a las 20.15 habida cuenta que la policía debe estar a las 20 en las inmediaciones del estadio, más allá de que el operativo comenzará desde las 17 con el corte de algunas calles.





A la hora de hablar de lo deportivo, está claro que tanto Eduardo Domínguez como Barros Schelotto pondrán lo mejor que tienen ya que será el último amisto previo a la reanudación del torneo previsto para el 3 de marzo.





En Colón habrá que aguardar por la recuperación de Clemente Rodríguez con una contractura, mientras que el DT deberá definir si lo incluye a Lucas Ceballos más allá de estar suspendido para jugar ante OIimpo. Mientras que por el lado de Boca, se espera la recuperación de Fernando Gago, quien si no está al 100% no será de la partida, en cambio los que sí no estarán son Pablo Pérez y Rodrigo Bentancur.