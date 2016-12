Arrestaron en Alemania a dos sospechosos de preparar un atentado contra un centro comercial

La policía alemana detuvo a dos hermanos sospechosos de preparar un atentado contra uno de los mayores centros comerciales de Alemania, cuatro días después de un ataque yihadista que acabó con la vida de 12 personas en un mercadillo navideño de Berlín.



Avisada por los servicios de inteligencia, la policía había desplegado algunos efectivos en torno al centro comercial de Oberhausen (oeste) el jueves por la noche, y también en el mercadillo de Navidad cercano.



Más tarde, anunció el arresto de dos sospechosos, en la madrugada del viernes. Se trata de dos hermanos de 28 y 31 años originarios de Kosovo.



Los investigadores intentan determinar cuál era el nivel de preparación de este ataque contra el centro, uno de los mayores establecimientos comerciales de Alemania, y si había otras personas implicadas en el proyecto.



Los investigadores no mencionaron ningún vínculo con el atentado de Berlín. Respecto a esta matanza, la policía no ha anunciado ninguna nueva pista sobre el paradero del tunecino Anis Amri, de 24 años, probablemente armado y presunto responsable de la muerte de 12 personas.



Según el diario Tagesspiegel, los investigadores consideran que todavía podría encontrarse en Berlín. La policía está convencida de que él es el autor del peor atentado jamás reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en territorio alemán, pues encontraron sus huellas en el camión que el lunes embistió contra los visitantes de un mercado de Navidad del centro de Berlín.



Anis Amri fue filmado por una cámara de vigilancia de los servicios de inteligencia unas horas después del ataque, delante de la entrada de una mezquita berlinesa, presentada como centro de reunión de islamistas, según la cadena de televisión regional pública Rbb.



Otras imágenes muestran al sospechoso el 14 y el 15 de diciembre, entre las 03H00 y las 04H00 de la madrugada, es decir, cinco y cuatro días antes del atentado, frente a este lugar de culto que, sin embargo, las autoridades habían cerrado hacía tiempo y que fue registrado el jueves por la mañana, según la misma fuente.



A pesar de una serie de fallos y del tiempo que corre, las autoridades alemanas siguen siendo optimistas respecto a la búsqueda de Amri, que tuvo 30 horas para desaparecer desde que se produjo el atentado el lunes por la noche y el lanzamiento de la orden de búsqueda alemana y europea.



Merkel, optimista

"Estoy convencida de que superaremos la prueba en la que nos encontramos", destacó la canciller, Angela Merkel, el jueves, y agregó que esperaba que "pronto" se produjera "un arresto".



El hermano del sospechoso, Abdelkader Amri, pidió a Anis que se rindiera, aunque afirmó que estaba "seguro" de su inocencia.



"Si me está escuchando, le digo: preséntate" a la policía, declaró a la AFP frente al domicilio familiar, en Oueslatia, en el centro de Túnez.



La policía había sido duramente criticada por haberse centrado durante las primeras 24 horas en un sospechoso paquistaní, que finalmente fue exculpado.



Además, pese a que la documentación de Amri, que llegó a Alemania en julio de 2015, fue hallada en el camión el martes por la mañana, la orden de búsqueda no se lanzó hasta la noche del martes, por lo que el sospechoso ganó tiempo para huir.



Las autoridades sabían que el tunecino estaba en contacto con conocidos salafistas y que circulaba por el país utilizando media docena de identidades. Asimismo, había sido señalado por su peligrosidad desde el centro nacional de lucha antiterrorista.



Estuvo vigilado por la policía por un posible proyecto de atentado pero la policía archivó el caso por falta de pruebas. El ataque del lunes ha debilitado a Angela Merkel, que se presentará a un cuarto mandato como canciller en septiembre de 2017.



Tanto la derecha populista como algunos de sus aliados la critican por haber acogido a 900.000 solicitantes de asilo en 2015 y a otros 300.000 en 2015.