Arroyo Leyes: piden información y juntan firmas por la obra de cloacas

Activo y solidario, el vecindario de Arroyo Leyes se moviliza desde hace semanas, con la presentación de reclamos y reuniones en distintas instituciones y golpeando las puertas de las oficinas estatales. La preocupación gira en torno a una obra de cloacas que se lleva adelante en el ejido comunal y para la cual está prevista la colaboración económica de los frentistas.

Una de las actividades que realizaron constó de un encuentro en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, tras la cual los ciudadanos indicaron: "Fuimos asesorados de los pasos posibles a seguir para defender los derechos ciudadanos que consideramos vulnerados en el tema de cloacas".

Allí definieron solicitar a la comisión comunal una copia del expediente y la resolución del Ministerio de Medio Ambiente habilitando la obra que los preocupa. Por otra parte, aseveran que "la Defensoría del Pueblo actuará de oficio solicitando al Enress (Ente Regulador de Servicios Sanitarios) información para comprobar la aprobación de la obra".

A su vez, los vecinos decidieron accionar a través del Comité Interministerial de Ordenamiento Territorial, solicitando se expida a la brevedad acerca de la viabilidad técnica de los trabajos de saneamiento en la escala de análisis que implica el proceso.

"Después de la reunión en la Defensoría decidimos, de acuerdo a lo que nos sugirieron, iniciar las acciones administrativas correspondientes. Pedimos los informes sobre la obra y dejamos abierta la vía legal, asentando por nota que pedimos la reconsideración de la ordenanza que determinó la obra, porque consideramos que los términos en los que se hizo eran impropios y estaban viciados", consignó Irma Gabutti, vecina de Arroyo Leyes, en diálogo con Diario UNO.

"Queremos volver a charlar con el gobierno comunal sobre esa ordenanza y cuáles son los términos en los cuales se avanzará", indicó, para luego agregar: "Ahora nos entregaron tres carpetas, informándonos sobre la obra. Nos reuniremos entre vecinos en la semana para ir analizando el contenido de las mismas".

Ya el 28 de enero pasado los vecinos habían presentado un petitorio ante la comuna, con más de 300 firmas. Luego corría el plazo legal para presentar el recurso de reconsideración de la normativa mencionada.

"A la nota la pueden presentar todos los vecinos de Arroyo Leyes, pidiendo que se vuelva atrás con la ordenanza, porque en realidad ningún vecino fue notificado fehacientemente. Para cubrirse y dejar abierta la vía legal, es interesante que todos se presenten. Hay un modelo de nota que publicamos en Facebook para que puedan utilizarlo", acotó.

Por otra parte, cabe aclarar que en este momento la obra se encuentra paralizada –de acuerdo al relato de los vecinos. "No creo que avancen con los trabajos, dado que somos muchos los vecinos que demostramos no estar de acuerdo con la forma en la cual se está ejecutando", expresó Gabutti.





El costo

—¿Cuál es el monto que debe abonar cada vecino para la realización de esta obra?

—El monto, por vecino, es de 26 mil pesos por la conexión domiciliaria. Pero además de eso, hubo otro aporte que hicieron los dueños de los loteos. Ese es uno de los puntos oscuros por los cuales reclamamos, porque queremos saber en qué invirtieron los loteadores.

"Había un convenio según el cual se establecía que con el dinero aportado por los loteadores se iban a hacer las piletas de decantación, las plantas elevadoras y la red troncal, pero solo se hizo la red troncal", remarcó la vecina.





Más voces

En diálogo con Diario UNO, Eduardo Kelly, otro de los vecinos que se sumaron al reclamo, insistió en que "si bien está la posibilidad de pagar en cuotas los 26 mil pesos, el nivel de ingresos que hay en promedio en Arroyo Leyes no es el mismo que en la ciudad de Santa Fe". "Sobre todo pensando en la gente que hace muchos años que vive ahí", acotó.

"Encima las cuotas se ajustan en base a una tasa atada al índice de precios de la construcción, cosa que consideramos que tampoco corresponde, porque en todo caso la tasa debería ser fija", manifestó.

—¿Se abrió en alguna instancia un Registro de Oposición para los frentistas que no estuvieran de acuerdo con la obra?

—Supuestamente sí, pero muchos se enteraron y otros no se acercaron porque la red troncal recién está en un 10 por ciento de avance, por lo cual faltaba mucho para que se realicen las conexiones domiciliarias.

"La gente de Arroyo Leyes no está en contra de tener cloacas y agua potable, pero queremos que se haga de otra manera y con la información clara en relación a la obra de la red troncal. No se entiende por qué ya nos quieren cobrar a los vecinos si todavía no terminaron los trabajos centrales", finalizó.