Arroyo Leyes: una comisaría cerrada y con solo un policía

La bronca, ira, impotencia e indignación se apoderaron de un joven santafesino, cuando llegó hasta la Subcomisaría 20ª de Arroyo Leyes con el propósito de realizar una denuncia por robo en su casa de descanso, y se encontró con todo apagado, cerrado y un policía que aparentemente estaba durmiendo en el interior. Todo esto desencadenó en un video que la víctima en cuestión, Daniel Testi, grabó con su teléfono celular y el mismo se volvió viral en las redes sociales.





Todo comenzó este miércoles, cerca de las 2.30, cuando los vecinos del loteo "Los Álamos" (ubicado en el kilómetro 12,5 de la Ruta 1 en jurisdicción de Arroyo Leyes), agrupados y comunicados por medio de un grupo de WhatsApp, comenzaron a alertar sobre un robo que estaba sucediendo en una casa de la zona. Inmediatamente dieron aviso a la comisaría denunciando lo que estaba ocurriendo, pero recibieron como respuesta que no había patrulleros disponibles para llegar hasta el lugar.

"Me llamó una vecina desesperada advirtiéndome sobre el robo que se estaba dando en mi propiedad. Me dijo que ya habían hablado con el comisario de la zona y que les comunicó que no tenía móvil disponible", comenzó el relato Daniel Testi, propietario de la casa asaltada y continuó: "Mientras me dirigía a toda velocidad desde Santa Fe hacía Arroyo Leyes, el relato en el grupo de vecinos de WhatsApp daba cuenta de todos los movimientos que estaban realizando los delincuentes y por qué calles se escapaban con todas mis pertenencias. Allí volvieron a llamar a la Subcomisaría 20ª y les repitieron que no tenían movilidad disponible".





Una vez que Testi llegó a su propiedad minutos después de las 3.15 y constató el robo (prendas de vestir y una PlayStation), se dirigió hacia la comisaría a realizar la denuncia. Fue allí que se encontró con lo que a la postre le causaría toda su irritación: "Cuando llegué a la comisaría me encontré con un patrullero estacionado en la puerta, todo cerrado y apagado".





"Esto ya es el colmo"

"Allí fue cuando exploté de ira e indignación, tanto por la situación misma que estaba viviendo como por los reiterados robos. Tenía tanta bronca que comencé a grabar con el teléfono celular y a golpear la puerta de la comisaría. Un minuto después se prenden todas las luces y me atiende un policía en ojotas, con una remera y un pantalón que no eran del uniforme, todo despeinado y refregándose los ojos", relató la víctima.





Ese momento narrado por Testi se observa en el video. Acto seguido llegó la explicación del efectivo policial dando cuenta que estaba solo en la comisaría y que no podía abandonar su lugar de trabajo para salir a patrullar.





Mi exasperación pasó por llegar a la comisaría a realizar la denuncia luego del robo a mi propiedad y observar que estaba todo cerrado, con un patrullero estacionado en la puerta y un policía dentro durmiendo. Si llaman a un comisario y le dicen que están robando, mínimamente tiene que cerrar todo y salir urgente. Es una excusa que no pueden dejar sola la comisaría, si al fin de cuentas estaba todo cerrado y apagado", finalizó Daniel Testi.

Sorprendidos en la comuna

Quien se mostró sorprendido por lo ocurrido fue el presidente comunal de Arroyo Leyes. La mayor sorpresa para Eduardo Lorinz pasa por la presencia de solamente un oficial en la comisaría. En este sentido, comentó que es la primera vez que sucede algo similar.





Igualmente, recordó que si bien es sabido que la comisaría cuenta con poco personal, se había acordado la presencia de al menos tres oficiales. Al mismo tiempo, señaló que es normal que parte del patrullaje lo realice el comando radioeléctrico de Rincón, ya que fue lo convenido con la fuerza de seguridad.

"Lo que sucedió con respecto a este episodio en la comisaría es la primera vez que ocurre (que se encuentre solamente un policía en el lugar). Nunca nos enteramos de algo similar. En esta zona de la costa se acordó que el comando radioeléctrico que está asentado en la localidad de Rincón iba a suplir la falta de personal y de vehículos ante cualquier emergencia que se produzca





Doy fe, los patrulleros van sobre la ruta y las calles. Pero bueno, la zona es realmente grande. Nosotros teníamos entendido que la comisaría estaba provista de tres agentes por turno", manifestó Lorinz.





Para Lorinz, que el sistema de vigilancia y patrullaje funcione de acuerdo a lo pactado no depende de él, aunque aclaró: "No podemos controlar si la comisaría tiene uno, dos, tres o cuatro efectivo pero sin dudas que no puede haber uno" . Con respecto a los robos en propiedades que se registran en la zona, comentó: "En este momento tenemos hechos delictivos. A veces se producen olas de delitos, se logra atrapar a los que delinquen y por un tiempo estamos tranquilos. Pero sucede que después vuelven. Generalmente son etapas; hay épocas tranquilas y otras como estas donde se observan algunos delitos sobre la propiedad privada".