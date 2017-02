Asaltaron a El Dipy cuando paró en un semáforo, lo reconocieron y le devolvieron la plata

El Dipy no tuvo uno de sus mejores días. Este jueves, el cantante de cumbia acudió a su cuenta de Twitter para comunicar que había sido víctima de un robo.

Desde su auto- el mismo lugar del hecho- el marido de Mariana Diarco y flamante papá, relató aterrado lo que le acababa de ocurrir.

"Me acaban de robar, sí, me acaban de robar. Como el chorro me conoció me pidió perdón. ¿Estoy soñando? Me devolvieron todo porque me conocieron", contó.

"¿En qué país estoy? ¿Estoy en Argentina?", se preguntó, luego, con algo de humor.