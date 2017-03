Asesino al volante: filmaron a un camionero chileno que los encerró y amenazó

Embed



Este hecho ocurrió justo una semana después de la tragedia de Horcones, donde un micro de la empresa chilena TurBus volcó en la Curva de yeso, aparentemente por el exceso de velocidad con el que iba, que como consecuencia 19 personas murieron y otras quedaron internadas en grave estado, como el caso de Claudia Vila.

En la publicación, Oskr Roggerone explicó: "El fin de semana largo de regreso a casa tuvimos un altercado con un CAMIONERO "CHILENO" Este personaje siniestro detrás de un volante y con licencia para conducir "PROFESIONAL"... nos encierra subiendo los caracoles del lado chileno y no solamente a mi si no que también a tres vehículos más".El conductor mendocino agregó: "Ustedes imaginen lo que este individuo podría haber generado, en caso de que me colisionara a mi o cualquier otro vehículo claro teniendo en cuenta la caravana vehicular que transitaba en ese momento pero como no paso nada gracias a Dios este señor siguió conduciendo no obstante eso en el ingreso a la aduana chilena vuelve a encerrar a dos vehículos más aparentemente este individuo tiene un problema con los argentinos, por tercera vez y ya cansado por la situación decido filmarlo y acá tienen me amenaza, me dice que estoy en Chile, claro olvide que ellos manejan a alta velocidad no respetan señales no respetan absolutamente nada y después qué? Hay que lamentar muertes como la del colectivo de nacionalidad chilena? El accidente ocurrido también el fin de semana donde perdieron la vida 4 personas? Esto es LAMENTABLE SEÑORES SIGUE EL DESCOTROL EN ALTA MONTAÑA vergonzoso".