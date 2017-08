Así quedaron conformados los cuartos de final de la Libertadores

Los cruces de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América de fútbol se completaron este jueves con la clasificación de San Lorenzo de Almagro, Botafogo y Santos, ambos de Brasil, y con estas tres confirmaciones de equipos las llaves quedaron conformadas de la siguiente manera:

Jorge Wilstermann de Cochabamba (Bolivia) vs. River Plate

San Lorenzo vs. Lanús

Barcelona de Guayaquil (Ecuador) vs. Santos (Brasil)

Botafogo de Río de Janeiro (Brasil) vs. Gremio de Porto Alegre (Brasil).

Los enfrentamientos por los partidos de ida de cuartos de final se llevarán a cabo entre el 12 y el 14 de septiembre; mientras que los desquites se jugarán entre el 19 y el 21 del mes venidero.

River, Lanús, Santos y Gremio de Porto Alegre cuentan con la ventaja de la localía y definirán los clasificados a las semifinales en sus respectivos estadios.

El vencedor de River vs. Wilstermann confrantará en semifinales ante el ganador de Lanús vs. San Lorenzo, mientras que el triunfador de Santos vs. Barcelona lo hará con que salga exitoso de Gremio vs. Botafogo, por lo que no habrá equipos de un mismo país en las finales del máximo torneo a nivel continental.





