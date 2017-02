Assa alista la zona para reparar el caño en Mariano Comas y Urquiza

Hace tres meses comenzó a hundirse el pavimento en Urquiza y Mariano Comas. Por precaución Aguas Santafesinas SA decidió vallar el lugar y luego de evaluar a qué se debía, empezó a trabajar en el lugar. Se trata de la rotura de un caño cloacal y para eso entre ayer y hoy se terminarán de colocar tablestacas que posibilitarán la excavación para llegar al desperfecto. Para eso se suspendió la circulación vehicular por Urquiza hacia el sur. Los vecinos que viven en la zona y los que transitan por allí deberán tener un poco de paciencia porque aún no hay fecha de culminación debido a que no se sabe cuál es la intervención que deberán hacer en el sector.

Asimismo, desde Assa manifestaron que mientras tanto continúa en funcionamiento el sistema de depresión de napas como preparación del terreno sobre el que se reparará la cañería cloacal. El mismo se puso en marcha la semana pasada e implicó el tendido de una cañería de 315 milímetros de diámetro a lo largo de más de 100 metros a través de la cual se canaliza el agua extraída por cinco perforaciones que vuelcan a una boca de registro de la red cloacal al sur del Pasaje Batalla de Maipú al 3100.





"Esto que se realizó la semana pasada nos permite realizar una apertura mayor y la excavación para poder acceder a la cañería; y para la consolidación del terreno hace falta la colocación de tablestacas que es lo que está sucediendo ahora. Una vez que esté todo en condiciones como las napas deprimidas y las columnas colocadas se va a poder reparar el colector, que sabemos que está averiado, pero no la dimensión y por eso tenemos que acceder", explicó a Diario UNO, Germán Nessier, vocero de Aguas Santafesinas SA.





Es en esta línea que anticipó: "Hasta que no lleguemos al colector no podemos establecer cuánto tiempo llevará la reparación", explicó y sobre la colocación de las tablestacas aseguró que esto no demandará más de dos días y "luego vendrá la tarea de completar la excavación y verificar cuál es el daño sobre la cañería". También manifestó que "todo está supeditado a las condiciones climáticas porque si suceden lluvias intensas se resta tiempo al trabajo y además se cargan nuevamente las napas y se debe esperar que esté todo en condiciones nuevamente para poder llegar al conducto que está más o menos a tres metros de profundidad".





Evitar transitar por la zona

Para la colocación de las tablestacas se cortó Urquiza y así permanecerá hasta que finalice esta tarea, luego según el trabajo que se deba hacer se seguirá con esta metodología durante el día y se reducirá media calzada en horario diurno, pero todo se decidirá una vez que se ingrese al sector que hoy está roto. De todas maneras, el vocero aconsejó a los santafesinos evitar circular por la zona, sobre todo por el movimientos de obreros y maquinarias que se desplegarán para arreglar el desperfecto.





"Los trabajos se harán de día porque no es necesario ocupar toda la jornada para la reparación. Lo que sí funciona de manera continua es el sistema de depresión de napas y justamente hay una guardia durante las 24 horas para monitorear este sistema. Pero la intervención se hará en horario diurno", contó en este sentido, Germán Nessier.

Aprovechó para contar que esta rotura no afecta ningún tipo de servicio ni en la zona ni en otro sector de la ciudad de Santa Fe. "No es una cañería de conexión secundaría a la que están adheridos los domicilios sino que pertenece a la red primaria. Es por eso que los hogares que están en la zona no tienen ninguna afectación en el normal funcionamiento del sistema. Este caño que se averió nace en ese lugar y vuelca aguas abajo por Urquiza", agregó más adelante en diálogo con Diario UNO.





En la ocasión aprovechó para contar que "no tiene nada que ver con la rotura sobre Bulevar Pellegrini" y al respecto el vocero de Aguas Santafesinas SA dijo: "Esta última es única, es una columna vertebral, comúnmente se la conoce como cloaca máxima. Única porque no existe otra con ese tamaño, a esa profundidad y con esas características".

Ante la consulta sobre si es la primera rotura en el lugar –Urquiza y Mariano Comas–, Nessier confirmó que hubo otros hundimientos e intervenciones pero no sobre la cañería propiamente dicha sino sobre bocas de registro, y que no tuvieron nada que ver con este conducto afectado en esa ocasión, sí confirmó que forma parte de la misma red pero "son eventos distintos, antes se había trabajado en dos bocas de registro y en el punto de acceso a la cañería , pero no directamente sobre el conducto como sí sucede ahora", explicó el vocero de Aguas Santafesinas SA.





Aprovechó para pedir un poco más de paciencia a los vecinos, quienes en varias ocasiones se acercaron hasta Assa para solicitar información. Al respecto Nessier dijo: "La primera preocupación fue por el hundimiento, pero después se les comunicó de qué se trata, se hicieron diagnósticos previos para conocer el principio del inconveniente pero ahora la meta es arreglar el conducto y solucionar el problema que es en realidad lo que nos interesa a todos".

En la ocasión hizo referencia a la obra de desagüe proyectada en el lugar por el municipio y anticipó que no tiene nada que ver con eso, es más, se pueden iniciar los trabajos correspondientes independientemente de la reparación de este conducto cloacal que se averió.





"Pedimos un poco más de paciencia a los vecinos, les decimos que se está trabajando en el problema y se va a continuar hasta finalizarlo y dejar la zona como corresponde. Esperemos que antes posible lleguemos al desperfecto y sea reparado en el menor tiempo tanto en función de lo que tengamos que hacer y a partir de las condiciones climáticas que se den", finalizó el representante de Aguas Santafesinas SA.

En esta línea vale recordar que a mediados del año pasado se realizó la apertura de sobres con las ofertas de las empresas para realizar un desagüe de 500 metros que es clave para evitar que el agua se siga acumulando en esa esquina de Mariano Comas y Urquiza. Aún no comenzaron los trabajos.