Atacaron a piedrazos otro colectivo de la Continental

El interno 49 de la línea C Verde, que une Sauce Viejo y Rincón, recibió varios piedrazos que rompieron los vidrios laterales del colectivo. Fue cuando circulaba con pasajeros a la altura de barrio El Pozo en la madrugada de este miércoles. No hubo lesionados.

Por su parte, desde la Unión Tranviarios Automotor Santa Fe (UTA), el Secretario Adjunto, Marcelo Gariboldi confirmó a UNO Santa Fe que es la primera vez que se da un episodio de este tipo en la zona de la Ruta 168 y que la policía patrulla la zona. "Estamos atentos a que esto no vuelva a ocurrir. Se realizó la denuncia en la comisaría del barrio y me confirman que la policía se hizo presente inmediatamente e inició un patrullaje en la zona. Es un lugar donde afortunadamente no habíamos tenido ningún acontecimiento hasta el momento", manifestó.