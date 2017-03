¡Atención! Francescoli ya tiene nombres para remplazar a Gallardo en River

Parece muy lejano pero hay que recordar aquellos días que el mundo River se mantuvo en vilo por la continuidad de Marcelo Gallardo cuando tras la obtención de la Copa Argentina y antes de reanudar el campeonato y debutar en la Libertadores.

Y si bien el Muñeco dio el sí, es un secreto a voces en los pasillos del club que dejará su cargo al final de la temporada, o bien al final del año si es que sigue en la Copa, publicó el sitio diarioregistrado.



River trabaja a futuro y así lo confirmó el vicepresidente Jorge Brito, que en diálogo con Liberman On Line admitió: "Sabemos que Gallardo se va a ir y Enzo está trabajando el tema, en la parte más escondida de su cabeza".

Y hasta deslizó que Francescoli "se va a inclinar por una persona que venga de los pasillos del club".

A saber, repasemos, en esa lista, además de otro posible regreso de Ramón Díaz -aunque esta dirigencia no tiene excelente relación-, en dicha carpeta figuran los siguientes nombres, sin orden alguno:



Jorge Sampaoli -hincha fanático-, actualmente en Sevilla y en el fútbol Europeo, con chances para la Selección si Bauza no gana el Mundial.

Otro que trabaja en el Viejo Continente es Eduardo Berizzo, de exitoso presente en Celta de Vigo de España.Eduardo Coudet, que jugó en River y acaba de sumar a su cuerpo técnico a Pablo Aimar, sin club por ahora.

Diego Cocca, en Racing, surgido en Nuñez. Siempre manifestó su deseo de dirigir y su perfil coincide con al búsqueda.

Tanto como el de Pablo Lavallén, si bien con menos recorrido, de buen trabajo en Atlético Tucumán.

A Britos le preguntaron por Germán Burgos, hoy ayudante de campo de Diego Simeone en el Atlético Madrid. "Está dentro de ese paradigma y la intención de Enzo", reconoció el vice.

El año para el River de Gallardo recién comienza, y de la mejor manera tras el debut copero. De pasar la primera ronda, el DT buscará en el mercado de pases de mitad de año los refuerzos que ya buscó por la región para reforzar un equipo que pretende volver a levantar el máximo trofeo.

Y allí, a fin de año ya no importará el resultado. Porque gane o no la Copa, no será sorpresa que el proceso Muñeco se haya acabado.