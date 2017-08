Atlético Tucumán quiere meterse en los octavos de final

El encuentro, que será revancha del jugado en Cochabamba y que finalizó con el triunfo de los tucumanos por 3 a 2, se disputará en el estadio José Fierro de la capital tucumana a partir de las 21.45 con arbitraje del brasileño Sandro Ricci y televisación de Fox Sports.





La misión no resultará sencilla para el Decano, ya que este compromiso internacional lo encuentra en pleno proceso de renovación del plantel que se prepara para encarar la próxima temporada en Primera División. El ganador de esta llave accederá a los octavos de final donde enfrentará al ganador de la serie que protagonizan Deportivo Iquique de Chile e Independiente.





Los tucumanos accedieron a esta instancia de la Copa Sudamericana luego de ocupar el tercer puesto en el grupo 5 de la Libertadores y dieron el primer paso para avanzar en la competencia al imponerse de visitante en el primer partido jugado en Bolivia, el 11 de julio pasado, con los goles de Luis Rodríguez, Bruno Bianchi y Fernando Zampedri. Estos dos últimos ya no están en el equipo, al igual que Ignacio Canuto, y por eso el técnico Ricardo Zielisnki tendrá que rearmar la defensa y el sector ofensivo, tarea que no será sencilla ya que el reglamento solo le permite sumar dos jugadores a la lista de buena fe utilizada en aquella ocasión.





En principio el entrenador iba a apostar por sumar a dos marcadores centrales, Yonathan Cabral y Franco Sbuttoni, pero la habilitación de este último no llegó desde Japón y si el problema no se destraba hasta esta noche, no podrá ser utilizado. En ese caso será inscripto Nahuel Zárate, el lateral izquierdo que se formó en Boca y llegó al equipo tucumano después de su paso por Unión. El gran desafío para los tucumanos será reemplazar al goleador Zampedri, quien luego del partido contra Oriente Petrolero, donde marcó el gol del triunfo en los minutos finales, se desvinculó del club para incorporarse a Rosario Central.





Al no contar con un hombre de área con similares características, Zielinski ubicará al "Pulguita" Rodríguez en el ataque, sumará volantes que lleguen al área rival y colocará a Gervasio Núñez en la función de media punta. Los tucumanos habían apostado a la contratación de Denis Stracqualursi para cubrir la ausencia de Zampedri, pero en las últimas horas se supo que el delantero decidió volver a Tigre y descartó la propuesta de Atlético.





En equipo boliviano debe ganar por dos goles como mínimo o conseguir un triunfo por cualquier diferencia pero marcando al menos cuatro goles para avanzar a la siguiente fase, una misión que resulta complicada más allá de la confianza del plantel que conduce Eduardo Villegas. El conjunto de Cochabamba llega entonado por el triunfo logrado el sábado frente a Real Potosí (3-1) por el campeonato boliviano y se supone que utilizará la base de ese equipo

