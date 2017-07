Atlético Tucumán quiere sacar provecho en Bolivia

El cotejo, por la segunda fase de la competencia de clubes que organiza la Conmebol, se jugará desde las 21.45 (hora argentina) en el estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera; será arbitrado por el ecuatoriano Juan Albarracín y televisará en vivo Fox Sports.





Los tucumanos, que accedieron a la Sudamericana al terminar terceros en el Grupo 5 de la Libertadores, llegaron el domingo pasado a Santa Cruz de la Sierra con un plantel con muchos juveniles, a los que debió recurrir el técnico Ricardo Zielinski para cubrir las ausencias de casi una docena de futbolistas que se alejaron del club cuando se vencieron sus contratos el 30 de junio pasado.





Muchos de esos futbolistas ya tenían previsto marcharse pero otros, como Lionel Di Plácido, Favio Álvarez y Nery Leyes, además del arquero suplente Josué Ayala, estaban en la lista de los que iban a renovar el vínculo pero sorpresivamente decidieron marcharse para encarar una nueva etapa en sus carreras.





El plantel quedó diezmado y los dirigentes no tuvieron tiempo para incorporar los refuerzos necesarios para cubrir las ausencias ya que sólo llegaron Gervasio Núñez (ex Sarmiento) y Alejandro Melo (ex Nueva Chicago), quienes fueron incluidos en la delegación pese a que sólo tienen tres entrenamientos con sus nuevos compañeros. Otro problema inesperado que se presentó es la situación de Ignacio Canuto, quien no definió su continuidad en el club y en un primer momento se negó a viajar aunque finalmente fue convencido por el presidente Mario Leito para que se sume a la delegación.





Sin embargo, no se sabe si el marcador central será titular ya que se entrenó solo dos veces desde que finalizó el torneo de Primera División y no está en la plenitud física para encarar una exigencia como es jugar los 90 minutos de un partido oficial. Ante este panorama, Zielinski -quien ya dirigió un partido oficial del Decano, el empate 1 a 1 contra Patronato en el cierre del torneo de Primera Division- recurrió a siete juveniles, entre ellos Jonás Romero y Carlos Lapettina, de 16 años y sin ninguna experiencia con el equipo superior hasta el momento,





La situación podría agravarse después del cotejo de hoy ya que luego de enfrentar a Oriente Petrolero también se marcharían Bruno Bianchi y Fernando Zampedri, quien conformaron la columna vertebral del equipo y tienen un principio de acuerdo para jugar en Newell''s (el defensor) y Rosario Central (el goleador). Una situación similar atraviesa Oriente Petrolero, que sufrió varias bajas en su plantel, aunque al menos tuvo tiempo para encarar la renovación con la contratación de cinco refuerzos: Helmut Gutiérrez, Alcides Peña y Romel Quiñonez, el argentino David Ándersen y el venezolano Carlos Lujano

