Audaz y escurridizo: por qué no quedó preso el "hombre araña" esta semana

No es Peter Parker. Ni mucho menos un héroe. Es un ladrón.





No tiene poderes arácnidos ni sobrenaturales, pero sí lleva con él grandes cualidades físicas que le permiten escalar edificios en la ciudad de Santa Fe . Oriundo de barrio Yapeyú, Leonardo Gabriel G. (28) alias "hombre araña", se ha convertido en el último año en un sujeto difícil para la ley.





En julio de 2016, fue acusado de ingresar por los balcones a un edificio de 1º de Mayo al 3000 de donde sustrajo electrodomésticos del departamento de un estudiante. Seguidamente, volvió a reiterar su peculiar habilidad para subir hasta el tercer piso de otro edificio de la zona pero terminó atrapado por la policía. Al tiempo fue liberado.













Un mes después, fue nuevamente detenido por intentar trepar un edificio en Juan de Garay al 2600 pero un vecino del 5º observó la situación y dio aviso al 911. Allí nuevamente terminó arrestado por los agentes de la Brigada Motorizada.









hombrearaña.jpg











No solo su destreza lo ayudó en los escalamientos en edificios, sino que también intentó escapar de la Comisaría 1ª en pleno microcentro santafesino cuando permanecía arrestado por el episodio de Juan de Garay al 2600. A las horas fue imputado en tribunales por "tentativa de hurto calificado por escalamiento" y por "tentativa de evasión" pero se le otorgó la libertad nuevamente ya que los delitos atribuidos no tienen pena que permita solicitar la prisión preventiva.





Esta semana, Leonardo Gabriel G., volvió a ser noticia y tuvo la misma suerte: sortear a la Justicia. Aunque en esta oportunidad, la pesquisa que lo vinculó a ciertos robos no fue del todo certera ya que no lo halló in fraganti.





Todo comenzó cuando el pasado jueves, a las 4, el muchacho de 28 años fue demorado por efectivos de la Seccional 11ª en Facundo Zuviría y Juan del Campillo del barrio Fomento 9 de Julio. El dato clave, es que su detención no fue por ningún hecho en flagrancia, sino por el artículo 10 Bis. Fue por ello que fue llevado, por averiguación de antecedentes, a la Seccional 11ª.





De sus pertenencias, los agentes no le encontraron posibles elementos robados: un atado de cigarrillos, tres encendedores y dos tarjetas Sube era lo que llevaba con él. Estos dos últimos –las Sube– fueron los elementos que terminaron haciendo que el "hombre araña" vuelva a tener un vínculo con el mundo ilícito.





Es que en esa misma madrugada, en Santiago del Estero al 2900, un maleante había ingresado por los techos a la vivienda de un vecino y se llevó pertenencias. El propietario de la vivienda, indicó que el autor del robo era una persona con ropa oscura. La misma situación se vivió en un edificio de Saavedra al 3900 donde un desconocido (o más) irrumpieron en la vivienda y se llevaron tres mochilas, una notebook, $1.000 y una Sube.





Por esa situación Leonardo Gabriel G., había sido trasladado hacia la Comisaría 1ª donde quedó alojado. Su detención fue informada a la fiscal en turno de ese entonces, Milagros Parodi, la cual ordenó que permanezca incomunicado.





Cuando la funcionaria analizó las evidencias presentadas por la fuerza policial que efectuó el procedimiento, las mismas terminaron siendo escasas para poder vincular al "hombre araña" con los dos robos de Santiago del Estero al 2900 y Saavedra al 3900.





Es que, el testimonio de una persona que dijo que vio a un hombre vestido con ropa oscura como el autor de los robos, no arrojó demás precisiones en Fiscalía. En tanto, una de las tarjetas Sube que se le secuestró al audaz muchacho en la madrugada del jueves tampoco pudo ser un nexo con los ilícitos ocurridos ya que cuando se peritó si la tarjeta –según un reporte del organismo controlador de la tarjetas Sube–, se determinó que nunca había sido utilizada en Santa Fe capital.





Sin elementos para vincularlo, Parodi debió otorgar la libertad para el "hombre araña" santafesino, el cual, una vez más, salió airoso de la Justicia provincial.