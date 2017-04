Aumenta el GNC, pero en la ciudad aún no se sabe cuánto

Las estaciones de GNC aguardan la resolución del Ministerio de Energía y Minería de la Nación para aumentar el combustible. Referentes del sector en la ciudad señalaron a UNO que aún se desconoce el incremento pero que el mismo se dará a conocer en las próximas horas y se aguarda su publicación en el Boletín Oficial.









"Va a haber un incremento pero todavía no sabemos el monto. Aún no hemos recibido la comunicación pero no creemos que sea un aumento disparatado", dijo a este medio Mario Schneider, integrante de la cámara de GNC local.









El pasado viernes, el ministro de Energía de la Nación, Juan José El pasado viernes, el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren , anunció que las estaciones de GNC tendrán nuevamente la opción de adquirir a productores de gas el volumen que necesitan para la comercialización sin pasar por las distribuidoras. La novedad fue muy bien recibida por los expendedores ya que implica una considerable reducción de la carga impositiva y por ende sobre el costo que deben pagar por el gas que transforman luego en GNC.









Desde la Cámara indicaron que las modificaciones realizadas por el ministerio que encabeza Juan José Aranguren podría mejorar la rentabilidad del sector, que según comentaron se vio perjudicada en los últimos años. Los estacioneros esperan lo que consideran una "buena noticia" y que se facture por un lado el gas en boca de pozo y por el otro la distribución y el transporte del mismo. Igualmente, aclararon que aún se desconoce si la rebaja impositiva podría compensar el aumento que se estaría dando a conocer en las próximas horas.