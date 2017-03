Aún no hay definiciones sobre los incrementos en el servicio de gas

Ante las versiones que circularon a través de medios nacionales sobre la posibilidad de que el gobierno nacional disponga un incremento en el servicio del gas en tres etapas para moderar el impacto, Diario UNO dialogó con el gerente de Relaciones Institucionales de Litoral Gas SA, José María González, quien aseguró que aún no hay precisiones sobre la metodología de incremento en la tarifa.





"Nosotros no sabemos nada. Este viernes habrá una audiencia por el precio del gas, en la cual no participamos porque tiene que ver con los productores, y no está claro si se hará algún anuncio referido a la distribución, pero por el momento no hay nada de nada", recalcó González.





El año pasado y en el marco de las audiencias públicas que se realizaron en Santa Fe, la prestataria del servicio de gas natural solicitó aplicar un incremento de un 31% sobre la tarifa a partir del 1 de enero.

"El que tiene que definir ahora tras el pedido de las licenciatarias es el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Todavía no se ha expedido, por lo que no se podrían tomar esas versiones como oficial, habría que esperar", confirmó González.





La revisión tarifaria que realizó la empresa está acompañada de un paquete de inversiones que ronda los 1.200 millones de pesos. La información provista por Litoral Gas es analizada por el Enargas punto por punto. En caso de que el Ministerio de Energía disponga un porcentaje menor de incremento y que este se divida por etapas, la prestataria deberá analizar qué sucede con las acciones previstas.

Santa Fe, Rosario y San Nicolás (Buenos Aires) son las ciudades más importantes dentro del área de concesión de Litoral Gas. Es en esas metrópolis, a la cual también se agrega Rafaela, en donde la licenciataria registra problemas para la incorporación de clientes dado que la capacidad de la infraestructura de alta presión está agotada. "Hay obras que se están haciendo y se van a hacer fundamentalmente para la zona de Sunchales, Rafaela y Esperanza, que tienen que ver con el nuevo gasoducto que va a permitir la incorporación de más clientes", sostuvo el consultado.

Este viernes se realizará una audiencia pública en la cual participarán los productores y el Ministerio de Energía, dejando de lado a los distribuidores como Litoral Gas SA. En ese contexto, no se descarta la posibilidad de que se den declaraciones en torno a los incrementos del servicio.





"Sino supongo que para la próxima semana o la otra tendremos novedades respecto a cuál va a ser el porcentaje de actualización y cómo se va aplicar", explicó el gerente de la empresa.





El incremento del 31% solicitado por Litoral Gas en la tarifa se planteó a partir de enero. En ese sentido, si este comenzara a regir en abril se deberán analizar alternativas. "Está claro si se lee la declaración de Aranguren, que tiene intenciones de dividir el aumento y una vez que esto se aclare deberá sentarse con las empresas para analizar cuál es el nivel d