Unión completó este martes por la mañana el segundo entrenamiento de esta semana, pensando el duelo –siempre y cuando se juegue– del próximo domingo, a las 19.10, frente a River en el estadio Monumental.

Por ahora el entrenador, Juan Pablo Pumpido, no confirmó el equipo y, pese a que se especula con que podría haber dudas, más que nada en el medio, al parecer ya lo tiene listo. "No está definido. Aunque sí lo tengo en mi cabeza, sí. Entre miércoles y jueves lo vamos a confirmar", afirmó en el contacto que tuvo con la prensa una vez concluidos los trabajos desarrollados en el predio Casasol.

Se viene el duelo contra el Millonario, pero indefectiblemente la parte medular de la charla estuvo centrada en la problemática del fútbol argentino y las deudas: "Aún tenemos incertidumbre. Según la diligencia se juega sí o sí este fin de semana. El lunes hubo una nueva reunión de los jugadores y después lo escuché a (Sergio) Marchi decir que estaba todo igual o peor. Por lo pronto, nosotros tenemos la confirmación de la dirigencia que se juega y así salió en la programación. Así que esperando nomás".

"Yo tengo ganas de que se arregle todo por el bien de los jugadores y del futbol en sí. Los que vivimos de esto necesitamos que arranque de una vez por todas. Nosotros teníamos la cabeza que arrancaba el pasado fin de semana y no fue así. Ahora estamos en la misma situación, con lo cual armamos todo para el partido del domingo", agregó.





Incluso antes de la suspensión de la 15ª fecha la semana pasada, y que se reprogramó para esta, estaba en el aire la posibilidad de salir a la cancha con juveniles, para no recibir ninguna sanción por parte de AFA. Sobre esto, el DT rojiblanco admitió no tener problemas en caso de salir a dirigir: "Cuando sea real, hablaremos del tema. Yo no tengo problemas, porque hasta hace tres meses estaba trabajando con ellos, pero si todos los técnicos toman la decisión de no hacerlo, me alinearé a ellos, porque si no sería una falta de respeto".





Se supo que el dinero correspondiente a la cuota que debía abonarse a fin de 2016 llegó a tesorería el lunes pasado y que, sistemáticamente, los jugadores fueron recibiendo lo correspondiente. Una situación que para Pumpido es un muy importante y que ayuda para trabajar con más tranquilidad. "Era lo que iba a pasar en diciembre si entraba la cuota. Unión no tiene problemas económicos, fue un desfase de pagos que se planificó recibir y que luego no salió así. Lo bueno es que ahora los jugadores van a estar al día. Es muy positivo para la institución".





Ahora se tiene fe

La semana pasada, Juampi se mostró convencido de que, como estaban dadas las cosas, la actividad oficial no comenzaría, algo que finalmente sucedió. Ahora se lo consultó sobre lo mismo y cambió un poco el axioma: "La semana pasada me la jugué, porque veía que el reclamo de los jugadores era coherente y real. Ahora el dinero apareció y eso cambia la historia, porque la semana pasada no estaba. Ojalá se juegue".

"Espero que todo esto que pasó sea bueno para el fútbol argentino. En todo sentido lo digo. Que se haya tocado fondo y, a partir de ahora, que salga todo lo bueno que podemos ofrecer a nivel mundial", acotó. También declaró que toda duda sobre lo que pasará en el futuro "juega en la cabeza de todos", porque no se termina de definir los planes.

Seguidamente, tocó el tema que comienza a florecer, que es el pedido de formar un gremio que bregue por los derechos de los entrenadores, algo de lo que se habló poco, por tener foco en las deudas con los futbolistas: "Me sumaron a un grupo de técnicos para contemplar cómo es nuestra situación, porque en este tiempo se habló poco de los técnicos. Así que estaremos informados sobre las cosas que se vayan charlando. Sin embargo, yo recién arranco en esto y la verdad que acá en Unión no hay problemas".





Volviendo al duelo contra el elenco de Marcelo Gallardo, reconoció que habrá que estar atentos en todo momento: "A ellos le debe haber cambiado el tema de los lesionados y porque tienen Copa (Libertadores), pero es problema de Gallardo (risas). Así que ahora a esperar para saber qué pondrá River en cancha y, en base a eso, trabajar en el plan".