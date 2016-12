Autobuses Santa Fe está en concurso por deudas con unos 300 acreedores

La empresa Autobuses Santa Fe S. R. L. se presentó en concurso de acreedores, en un expediente iniciado ante la Justicia Civil y Comercial de Santa Fe el pasado 23 de noviembre. Es una abultada cifra de deudas por varios millones de pesos, cuyo monto real no fue informado oficialmente por ahora, pero que inluye a unos 300 acredores, entre ellos la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). De hecho, el organismo tributario nacional es el mayor acreedor que tiene la firma, cuyo titular es Alejandro Rossi, exfuncionario obeidista, exdiputado nacional kirchnerista y hermano de Agustín, también es exdiputado nacional y exministro de Defensa, actualmente parlamentario del Mercosur.

La actual situación de la empresa de transporte "no afecta el servicio" por el momento en la ciudad. Vale señalar que esta empresa tiene a su cargo la operación de las líneas 4, 8 y 14. Asimismo la Empresa Recreo S. R. L., subsidiaria de Autobuses Santa Fe, 5, 10, 11, 13, 16 y 18, más la interurbana que une la capital provincial con Recreo.



ARCHI_339550.jpg





"Un concurso grande"

El concurso ya tiene asignados tres síndicos: los abogados Alicia Morillo y Silvia Pavia, de Rosario, y el contador santafesino Julián Esterellas. Este último, en declaraciones formuladas ayer a Cadena 3 Santa Fe, indicó que es un concurso "grande", que amerita "que haya un equipo de trabajo más grande".





"Por la cantidad de empleados, de acreedores denunciados por la concursal, por los volúmenes de activos y pasivos y prácticamente por todos los índices apunta a un trabajo bastante exhaustivo", sostuvo.





Sobre el monto del pasivo, indicó que recién toma contacto con el expediente "en estos días", por lo que afirmó que posee "alguna estimación", pero aclaró: "No me gustaría apresurarme y quisiera que la demos más sobre seguro". "Son casi 300 acreedores. La Afip es un acreedor importante. Todavía no tengo para comparar todos, pero descuento que es importante", aseveró. La jueza Beatriz Forno de Piedrabuena está a cargo de la causa.





La empresa, con el mismo nombre o a través de subsidiarias, tiene presencia, además de Santa Fe, en Córdoba, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro, Buenos Aires, Chaco y La Pampa.





Para conocer el futuro de la empresa, habrá que esperar los acuerdos que la firma logre consensuar con sus acreedores. El más importante a resolver para la empresa es el de la Afip. Lo que sucede en muchos casos similares a este es que el organismo otorga facilidades de pagos por lo adeudado. Habrá que ver si la administración de Cambiemos repite la fórmula o actúa de otro modo.