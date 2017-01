B° La Acería: aprehendieron a cuatro violentos delincuentes y les secuestraron tres tumberas

Ayer, a las 15,30, en la zona de pasillos de los edificios del barrio La Acería de la capital santafesina, y luego de un cruento tiroteo protagonizado por grupo de violentos delincuentes que integran facciones antagónicas, policías del Comando Radioeléctrico y del Cuerpo Guardia de Infantería que fueron recibidos a balazos lograron aprehender a cuatro de los integrantes de las diferentes facciones en pugna.

Como corolario del procedimiento policial fueron secuestradas tres escopetas tumberas de fabricación casera y una decena de cartuchos cargados de distintos calibres.

La novedad sobre el resultado del trabajo policial fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional 1° La Capital de la Policía de Santa Fe y a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Laura Urquiza, que ordenó formarles causa a los cuatro aprehendidos por "operación de arma de guerra" a dos de ellos y por "resistencia a la autoridad" .













El hartazgo de los vecinos

Los vecinos que viven en las distintas torres de edificios de propiedad horizontal del barrio La Acería de la ciudad de Santa Fe, denunciaron simultáneamente a la central policial 911 la ocurrencia de un cruento tiroteo que llevaba terror a todos los habitantes del barrio. Además, destacaron el peligro inminente para un conjunto de chicos que jugaban a la pelota en uno de los potreros que está debajo de los inmuebles.













Comando Radioeléctrico y Cuerpo de Infantería

El operador de la central policial 911, buscó todos los recursos policiales disponibles en la zona, y así fue como envió a 14 policías en cuatro patrulleros, dos de ellos del Comando Radioeléctrico y los otros dos del Cuerpo Guardia Infantería (agrupación Cuerpos), que inmediatamente llegaron a la zona ante la inminencia del peligro de los chicos que jugaban al fútbol, mientras delincuentes dirimían sus cuestiones a balazos en la calle.

Los policías llegaron por distintos cardinales, rodearon la zona de conflictos, y fueron recibidos a balazos por los delincuentes que ante la presencia policial, olvidaron sus diferencias y dispararon contra los agentes del orden.













Armados y aprehendidos

Una decena de oficiales y de suboficiales descendieron corriendo de los patrulleros y lograron aprehender a cuatro de los delincuentes que fueron identificados como F. G. C. de 25 años, L. C. de 37, L. B. de 19 y G. C. de 20, a los que les secuestraron una decena de cartuchos cargados de diferentes clibres.













La cuestión legal

La novedad sobre el resultado del trabajo policial fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional 1° La Capital de la Policía de Santa Fe y a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Laura Urquiza, que ordenó formarles causa a los cuatro aprehendidos por "operación de arma de guerra" a dos de ellos y por "resistencia a la autoridad" .