Baglietto:"Con Jairo nos une la amistad"

Jairo y Baglietto se preparan para encantar con su gira "Historias con Voz" que llevarán por todo el país a partir del 24 de marzo. El viernes para placer de los santafesinos llegarán a la ciudad para darle rienda suelta a este hermoso encuentro donde mostrarán canciones de su repertorio y algunas inéditas en el Centro Cultural ATE Casa España, desde las 21.30.

Escenario habló con el rosarino Juan Carlos Baglietto sobre este nuevo show que se titula Historias con Voz.

—Hablemos un poco de este espectáculo que junta a dos grandes donde lo que sobra es la experiencia.

—Sí, experiencia sobra (risas). Es la primera presentación y estamos ensayando mucho porque estamos preocupados ya que en Santa Fe estrenamos este show que titulamos Historias con Voz.

—Pero esa preocupación sirve y habla bien de ustedes ya que no es una rutina y se sigue sintiendo lo mismo al subir al escenario.

—Tal cual. Lo vivimos de esa manera los dos. No está mal, igual lo vivimos con mucha alegría y es lo más importante de todo. Poder subir a cantar un puñado de canciones junto a Jairo es algo que nos llena de orgullo y hace que este camino de la música tenga un nuevo reglón en la historia y nos reconforta.

—Recuerdo que hace algunos años los escuché a los dos en un disco de Jairo que conmemoraba los 25 años junto a la música y cantaron juntos La Noche de Año Nuevo. En parte este tema fue el que los unió nuevamente.

—Sí, es así. Surgió todo de la nada. Jairo estaba invitado al programa de Rozin y no quería ir solo y me dijo: "¿no querés venir conmigo a cantar unas canciones". Le dije que sí y cuando terminó el programa le dijimos a Rozin que no sabíamos si le iba a servir como encendido en la tele pero fue grata la sorpresa al ver que la gente se había enganchado y les había gustado. Con Jairo nos conocemos hace mucho tiempo. Son muchos los años que nos une junto a la música. En ese programa estuvimos los dos con las guitarras y midió muy bien en la franja horaria en la que estábamos tocando. Bueno, quedamos en hablarnos y seis meses después decidimos armar el espectáculo. Por suerte lo concretamos y lo armamos formalmente. La estructura está rebuena, con una muy buena puesta y excelentes músicos.

—En el programa que citaste estaban solos con sus guitarras, ¿cómo llegarán a Santa Fe?

—Vamos con músicos también, pero la idea es mantener en parte esta cuestión íntima arriba del escenario. Igual las canciones elegidas lo ameritan también.

De todos modos hay teclados, bajo y percusión. Es un grupo que le da distintos colores a las historias que queremos contar. Es un buen repertorio que combina canciones de cada uno, pero hay músicas inéditas y no son las que hemos hecho durante nuestra carrera, pero sí tienen que ver con lo que nos ha nutrido y queremos interpretarlas.

—Y en lo personal son muchos los años que venís tocando con Lito (Vitale), ¿cómo sentís este cambio de compañías?

—Y, es otra cosa. Hicimos un parate en el proyecto con Lito y ahí me metí de lleno con esto que durará unos meses solamente y luego volveremos. Esto durará hasta junio o julio. Es muy distinto todo y le da un atractivo extra. Nos tuvimos que poner a estudiar, practicar y estamos metidos en un estudio donde todo está armado como lo que sucederá arriba del escenario y estamos trabajando con un grupo de técnicos constantemente. Con Lito es diferente. Siempre él se encarga más de esas cosas y lo nuestro solo pasaba por lo musical. Nuestros ensayos son las actuaciones en vivo. Vitale es un gran productor y siempre resuelve casi todo, acá hay mucha gente y es distinto pero también es muy atractivo.

—Hay un punto en común entre Jairo y vos y es la amistad con Daniel Salzano. Incluso el tema Salzanitos formó parte de uno de tus discos donde aparece esta gran frase "mis hijos serán trompetistas o no serán nada" ¿Tuvo algo que ver esto en la formación del dúo?

—No sé si tuvo que ver con la formación, pero sí sin dudas hay canciones de Salzano dentro del repertorio. Salzanitos siempre lo interpreto y seguramente estará el viernes en el escenario. La poesía de Salzano está porque es algo fundamental para nosotros y creemos que es bueno que lo sea para la gente que nos va a ver y escuchar. Es un punto en común entre los dos sin dudas. Ojalá la gente nos acompañe en este comienzo de aventura que tiene los nervios y las ansias de lo nuevo. Ojalá les guste el show.