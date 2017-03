Balagué: que no haya paritaria nacional genera "un problema serio" a las provincias

"Como todos los años, esperábamos la referencia de la paritaria nacional, que además de poner un marco a las propuestas de aumento salarial en todo el país, es lo que la ley indica", expresó la ministra de Educación de Santa Fe, Claudia Balagué, en una entrevista exclusiva con La Capital. Aseguró que eso marca un panorama diferente, conflictivo donde "ni siquiera existen números para debatir". También consideró una barbaridad proponer voluntarios que reemplacen a los docentes" como se impulsa en provincia de Buenos Aires y repudió las amenazas a los representantes gremiales.





Esta semana habrá tres días de paro en la provincia, y ya están confirmadas medidas de fuerza para las próximas dos semanas. Balagué se lamentó de la situación y consultada si se iba a mejorar la oferta salarial dijo "que por ahora es la mejor que se ha podido concretar a los docentes".





—Hoy no empiezan las clases en Santa Fe ni en el país ¿Qué opina como ministra de Educación?

—Como ministra, lamento que los niños y los jóvenes no estén en las aulas, junto con sus maestros, como todos esperamos en el inicio de un nuevo ciclo lectivo. Preveíamos ya que el escenario nacional sería muy complejo, fundamentalmente por la no convocatoria a la paritaria nacional. Por nuestra parte, en Santa Fe continuamos mejorando las condiciones laborales de los docentes, porque sabemos que son la clave de la educación inclusiva y de calidad que tenemos como meta en nuestra provincia. Como todos los años, desde 2009, realizamos concursos de ingreso a la docencia, y este 1º de marzo lograron la estabilidad laboral en sus cargos otros 1.700 docentes, que se suman a los 37 mil que ya lo hicieron en años anteriores; inclusive realizamos una titularización histórica, de equipos socioeducativos, que acompañan de manera muy sólida el trabajo de los docentes ante situaciones complejas de convivencia escolar o familiar; implementamos un inédito plan de infraestructura escolar, que mejora los espacios donde se desarrolla la tarea educativa, y llevamos a la agenda paritaria la propuesta de realizar concursos en todos los niveles, incrementar los concursos de ascenso en la carrera docente y acciones de prevención en salud, para garantizar los derechos de nuestros docentes. Espero que esta situación de no asistencia a clases pueda revertirse en el corto plazo. Nuestros niños y jóvenes merecen que nos esforcemos en un acuerdo paritario, para seguir construyendo entre todos la educación que necesitamos, como lo estamos haciendo en Santa Fe.

—¿Se mejorará la oferta salarial del 19,5 por ciento, a pagar en dos tramos, que hizo la provincia a los docentes?

—Por ahora esta es la mejor oferta que hemos podido concretar a los maestros, que es una de las mejores que se ha hecho a nivel nacional, considerando que el salario del maestro de primaria que recién comienza, superaría los 14.200 pesos en julio, y que con la incorporación de la "cláusula gatillo", se recompondrá el salario en caso de que la inflación aumente más de lo que se proyecta. Esta propuesta, hecha en un contexto muy difícil porque ya estaban decretados dos días de paro nacional para el inicio del ciclo lectivo, ha sido rechazada por los docentes. Nosotros seguramente seguiremos trabajando en mesa paritaria una propuesta que siga sosteniendo el poder adquisitivo de nuestros docentes, y que sea acorde con lo que las arcas provinciales pueden afrontar responsablemente.

—¿Cuál es su opinión sobre la decisión del ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, de no abrir la paritaria nacional? ¿Hicieron algún reclamo desde el Consejo Federal de Educación?

—Como todos los años, esperábamos la referencia de la paritaria nacional, que además de poner un marco a las propuestas de aumento salarial en todo el país, es lo que la ley indica. Esta situación es un problema serio, realmente, porque otros años hemos tenido esta referencia, hemos dialogado abiertamente con las otras provincias, las otras provincias han hecho ofertas y planteos con sus propios límites y posibilidades, pero había un marco de diálogo distinto. Hoy ni siquiera existen números para debatir. En Consejo Federal, y también públicamente, las provincias hemos solicitado la apertura de la paritaria nacional, y la hemos esperado. Las propuestas salariales de la mayoría de las provincias se han hecho en estos días, porque aguardamos esa convocatoria hasta cuando pudimos, pero con el límite del inicio de clases, cada provincia fue haciendo frente a la situación de manera individual.

—¿Qué mirada le merece la situación de amenazas y sospechas (como las escuchas telefónicas) con que se está castigando a los representantes gremiales?

—En un estado democrático, repudiamos cualquier tipo de amenaza o amedrentamiento que sufra cualquier trabajador o sus representantes sindicales. En Santa Fe apostamos al diálogo permanente, en un clima donde prime el respeto, y mucho más en el ámbito de la educación, porque garantizar el derecho a la educación es la base para el cumplimiento de muchos más derechos en nuestra sociedad.

—¿Imagina en Santa Fe un escenario como el que se da en provincia de Buenos Aires, con el aval de la gobernadora María Eugenia Vidal, del llamado a "voluntarios" para reemplazar a los docentes en los días de paros?

—Proponer que voluntarios reemplacen a los docentes me parece una barbaridad. De ninguna manera se nos ocurriría. Somos muy respetuosos del trabajo docente, estamos permanentemente con las capacitaciones, los concursos de ascenso, tendiendo a la profesionalización del docente y la verdad es que un profesional no puede ser reemplazado por cualquier otra persona. Así que de ninguna manera seguiríamos ese camino.









Fuente: La Capital