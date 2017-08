Balbi: "Unión era lo mejor que había"

Las últimas horas del mercado de pases fueron agitadas para todos los equipos y Unión no fue la excepción. Al igual de lo que sucedió con los anteriores refuerzos, los directivos se movieron en silencio y ayer, entre las informaciones que fueron oficializadas por las redes sociales, se ratificó el acuerdo con el lateral izquierdo Luciano Balbi.





El rosarino de 28 años viene de jugar con Valladolid en la segunda división de España. En diálogo con radio Sol 91.5, al momento de detallar cómo llegó al Tate, expresó: "Hace un tiempo se comunicaron con mi representante, se fue analizando esta oportunidad, había otras dando vueltas, va pasando el tiempo y uno no puede esperar tanto por una cosa u otra, se llegó a un acuerdo con Unión, estamos los dos conformes, el contrato es por un año".





El defensor se encargó de afirmar que "jugué en la segunda de España, en Valladolid, con mucha frecuencia, vengo con rodaje a pesar de que hace dos meses terminó el torneo, me estaría faltando un poco de ritmo futbolístico".





Si bien existieron ofertas del exterior y algunas de otros equipos del país, Balbi acotó: "Se analizó con mi representante una vez que finalizó el contrato en España, estuvo la oportunidad de renovar, había chances de seguir allá, uno intenta buscar un salto futbolístico como económico, después pasa el tiempo y no puede especular demasiado, decidió que Unión era lo mejor que había".





Con muchos equipos de renombre que alguna vez estuvieron en la máxima categoría, el fútbol español es uno de los más competitivos de Europa. Así lo sentenció también el exjugador de Lanús: "Me sorprendió mucho la segunda división de España por lo competitivo muchos jugaron en Primera, se vive muy bien, se manejan de una manera muy buena, después uno puede tener buenas o malas decisiones, solamente me pongo a pensar que las cosas salgan bien en lo personal como en lo grupal".





En la parte final, el santafesino reconoció que le faltan algunos detalles para estar a las órdenes de Madelón: "Me estuve entrenando por mi cuenta, me falta un poco el día a día para entrenar con un grupo con la pelota cuanto antes podré estar al 100% a disposición del cuerpo técnico. Al no haber jugado los amistosos, hacer la pretemporada, vamos a analizar entre todos".