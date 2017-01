Balearon a un policía retirado en un intento de robo

Un efectivo retirado de la Policía Federal recibió tres disparos en la noche de este lunes durante un intento de robo en la puerta de su casa ubicada en Padre Genesio 3.300, en el norte de la ciudad.

Embed

"Cuando estoy llegando a mi casa me encuentro con el menor armado y otro que lo esperaba en una moto de alta cilindrada. El menor de edad me apunta con una pistola y me pide el celular", relató Julio tras el violento episodio, en diálogo esta mañana con Aire de Santa Fe.