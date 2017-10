Banfield y Arsenal persiguen el mismo objetivo

Banfield, con la intención de recuperarse de su eliminación de la Copa Argentina y mantenerse en la lucha por la punta, recibirá hoy a Arsenal, sumergido en zona de descenso luego de cuatro derrotas consecutivas, en uno de los partidos de la quinta fecha de la Superliga.



El encuentro se disputará en el estadio Florencio Sola, desde las 19.05, con el arbitraje de Jorge Baliño. Banfield, con tres victorias y una derrota, se ubica en cuarto lugar del campeonato con 9 puntos, mientras que Arsenal, con cuatro caídas consecutivas en igual cantidad de fechas, marcha en el último lugar sin unidades.



El Taladro que ganó los dos partidos que jugó como local, ante Belgrano de Córdoba (2-1) y Racing Club (1-0), buscará superar el duro golpe que significó la derrota del jueves por 2-1 ante Godoy Cruz de Mendoza, en el estadio de Instituto, por los octavos de final de la Copa Argentina.



Julio César Falcioni, el entrenador del elenco banfileño, renovará la confianza a sus dirigidos y, por cuarto partido consecutivo, entre torneo local y Copa, repetirá el once titular, que la fecha pasada goleó 4-0 a Rosario Central.



Por su parte, Arsenal no levanta cabeza y tras las derrotas ante Estudiantes (2-1), Colón, San Lorenzo y Temperley, todas por 1-0, se precipitó en la zona roja de los descensos con un coeficiente de 1,012.



En procura de superar el mal inicio, Humberto Grondona, técnico de los de Sarandí, meterá mano en la formación inicial, ya que no podrá contar con Leonardo Rolón, quien vio la roja ante Temperley y sería reemplazado por Maximiliano Calzada, y tendrá el regreso de Marcos Curado, que retorna en lugar de Facundo Cardozo tras ser reservado en el partido de la fecha pasada.





Probables formaciones



Banfield: Fernando Altamirano; Gonzalo Bettini, Renato Civelli, Jorge Rodríguez, Adrián Sporle; Mauricio Sperduti, Eric Remedi, Jesús Dátolo, Nicolás Bertolo; Pablo Mouche y Darío Cvitanich. DT: Julio César Falcioni.



Arsenal: Pablo Santillo; Germán Ferreyra, Marcos Curado, Facundo Monteseirin y Claudio Corvalán; Ramiro Carrera, Maximiliano Calzada, Sergio Velázquez y Joaquín Ibáñez o Federico Milo; Lucas Wilchez; Rodrigo Contreras. DT: Humberto Grondona.



Arbitro: Jorge Baliño.

Estadio: Florencio Sola.

Hora de inicio: 19.05, por Fox Sports Premiun y Fox 2.