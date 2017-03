Barbie Vélez: "Con el Pollo Álvarez no pasó ni va a pasar nada porque no es mi onda"

Según se había dicho en Confrontados, la morocha y el conductor se encontraron el jueves por la noche en el mismo boliche del barrio de Palermo, cosa que luego corroboró la imagen difundida por el periodista.

Pero este jueves, fue la mismísima Barbie quien ante las cámaras de Los Ángeles de la Mañana, desmintió que, más allá de la foto, pase algo con el muchacho.

"Es cierto que nos encontramos con el Pollo, salí con mis amigas y me encontré con él en el boliche. Vi la foto, pero no me voy a dar besos con nadie en un boliche. Absolutamente nada que ver. Me cae bárbaro, pero no es mi estilo, no es mi onda. Estoy en otra historia completamente diferente, quiero dejar claro eso. No me interesa el Pollo", aseguró.

Y agregó: "Estoy realmente en otra historia de mi vida. Hasta que no esté de novia con alguien, o en una relación, prefiero guardármelo. Cuando esté de novia y me sienta segura en una relación, lo voy a contar", concluyó Barbie.