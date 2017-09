Barcelona recibe a Eibar en el comienzo de la 5ª fecha

Barcelona, líder en solitario de la liga española de fútbol con 12 unidades, y que cuenta con los argentinos Lionel Messi y Javier Mascherano, enfrentará esta tarde a Eibar, en uno de los dos partidos que abrirán la quinta fecha de la Liga española.





El partido se jugará a partir de las 17 de la Argentina en el estadio Campo Nou de la ciudad de Barcelona, y en el conjunto blaugrana será baja el francés Ousmane Dembelé, flamante contratación, que estará inactiva durante -por lo menos- cuatro meses, tras haber sufrido la rotura del tendón del bíceps femoral del muslo izquierdo, lo que requerirá de una intervención quirúrgica que se hará en Finlandia.





Barcelona "no podrá fichar a nadie" ante la ausencia de Dembelé, ya que no será autorizado por la Comisión Médica de la Liga, pues no considera por lesión de larga duración (cinco meses).





En su lugar jugará el catalán Gerard Deulofeu. Barcelona, que acumula puntaje ideal tras cuatro fechas, le ganó el sábado último a Getafe por 2-1, como visitante. Mientras que Eibar, con 6 unidades, y con el argentino Gonzalo Escalante (ex Boca Juniors) en sus filas, viene de superar 1-0 a Leganès.





En otro partido, a partir de las 15, en Mestalla, el local Valencia (6 puntos), invicto y que la fecha pasada igualó 1-1 el clásico regional con Levante, será local ante Málaga, que hasta ahora no pudo ganar en el campeonato y que viene de perder 0-1 con Atlètico de Madrid.



En Valencia figura el defensor Ezequiel Garay (ex Newell''s) quien, recuperado de una lesión, jugó en la fecha pasada ante Levante.





La fecha se continuará con el siguiente programa: miércoles, Athletic Bilbao-Atletico Madrid; Leganés-Girona: La Coruña-Alavés; Sevilla-Las Palmas; Real Madrid-Betis. Jueves: Villarreal-Espanyol; Celta de Vigo-Getafe; Levante-Real Sociedad.





Principales posiciones: Barcelona, 12 unidades; Sevilla, 10; Real Sociedad, 9; Real Madrid y Atlètico Madrid, 8.