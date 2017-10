Barcelona y Gremio abren la otra semifinal de la Libertadores

Barcelona de Ecuador recibirá hoy a Gremio de Brasil en el partido de ida de una de las semifinales de la Copa Libertadores.





El partido se jugará a partir de las 20.45 (hora de la Argentina) en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo, de la ciudad de Guayaquil, con arbitraje del argentino Néstor Pitana, secundado por sus compatriotas Hernán Maidana y Juan Belatti como jueces de línea; y Mauro Vigliano a cargo de la sala de operaciones del VAR, el sistema de asistencia arbitral por video.





El árbitro principal podrá recurrir al VAR solamente en cuatro situaciones del juego: goles, penales, tarjetas rojas y confusión de identidad. Barcelona cuenta en sus filas con los argentinos Ariel Nahuelpán (ex Chicago, Tigre), Damián "Kitu" Díaz (ex Central, Boca) y Matías Pony Oyola (ex River, Independiente).





Para este partido, que será televisado por la señal de cable FOX Sports, no contará con su principal delantero, el uruguayo Jonathan Álvez, quien debe cumplir un partido de suspensión. Tampoco estará el brasileño naturalizado ecuatoriano Gabriel Marques.





El equipo de Guayaquil llegó a esta instancia de la Libertadores tras eliminar en cuartos de final a Santos de Brasil por un global de 3-1. Anteriormente, en octavos, dejó en el camino al también brasileño Palmeiras.





En el campeonato ecuatoriano, el conjunto torero viene de empatar, con varios suplentes, 3-3 con El Nacional, y se ubica noveno con 13 unidades, a 15 del líder Emelec.





Por su parte, Gremio de Porto Alegre, que tiene al argentino Walter Kannemann (ex San Lorenzo, Quilmes), en fase de grupos fue el puntero del Grupo 8; en octavos de final dejó en el camino a Nacional de uruguay, y en cuartos superó a Botafogo con un global de 1-0.





En el campeonato brasileño, el equipo de Porto Alegre está ubicado en el cuarto puesto (ingresaría en la próxima Libertadores), con 50 unidades, a 9 del líder Corinthians, y en su última presentación cayó por 3-1 ante Palmeiras.





El ganador de esta semifinal enfrentará en la final al vencedor del cruce entre River Plate y Lanús, que jugaron anoche un partido que terminó 1-0 a favor del equipo millonario. Gremio fue ganador de la Copa Libertadores en 1983, al vencer en la final a Peñarol de Uruguay; y en 1995, frente a Atlético Nacional de Medellín, Colombia.