Barletta: "Porta es un chivo expiatorio de esta crisis hídrica"

El gobernador Miguel Lifschitz tomó este martes la primera decisión política a raíz de las inundaciones: le pidió la renuncia al secretario de Recursos Hídricos, Roberto Jorge Porta, de extracción radical.

Tras la noticia, anoche el diputado nacional de la UCR, Mario Barletta, cercano al funcionario desplazado, publicó un tuit al respecto y afirmó: "La gestión de Roberto Porta fue la mejor del FPCyS desde que gobierna la provincia. Pero.. ...pagan justos por pecadores".





Esta mañana, en declaraciones a LT10, el diputado recordó: “Cuando asumimos la intendencia de Santa Fe en el 2007, yo tuve a Roberto Porta como un puntal fundamental de la recuperación de la ciudad que venía muy golpeada por las inundaciones. Porta es un chivo expiatorio de esta crisis hídrica. Es incomprensible la actitud del gobierno provincial. Porta era el mejor funcionario que tuvo el ministerio de Aguas desde que comenzó al gestión del Frente Progresista”, sentenció.

Además, Barletta puso en duda los permisos de Nación a Córdoba para realizar las obras hidráulicas que comenzó a ejecutar. “Yo no estoy seguro que las 11 obras que se están haciendo en Córdoba tienen el permiso del comité. A mí me consta que Porta planteó que se haga la limpieza del arroyo Tortugas y San Antonio. Esto no se hizo. Hubo falta de firmeza del Gobierno de Santa Fe para demorar las obras en Córdoba hasta que arranquen las obras en Santa Fe”, señaló.

“La provincia de Santa Fe descuidó las obras de infraestructura productiva. Es verdad, que el Frente Progresista puso mucho énfasis en obras de infraestructura social donde había un gran retraso. Yo creo que se deberían haber hecho algunas obras de infraestructura productiva. Por ejemplo, uno de los grandes problemas es la falta de caminos”, subrayó el diputado nacional de la UCR.