Basavilbaso aseguró que es "falso" que el gobierno quiera extender la edad jubilatoria

El titular de la Ansés, Emilio Basavilbaso, visitó este viernes la Federación de Centros de Jubilados y Pensionados de Santa Fe . El funcionario nacional fue consultado sobre la mencionada reforma previsional que el gobierno intenta llevar al Congreso.









En ese sentido, dijo que es "falso" que el gobierno pretenda extender la edad jubilatoria, aunque reconoció que es necesario realizar algunas mejoras al actual sistema. En ese contexto, apuntó que lo único que está definido es la decisión de que continúa siendo "público y solidario".





"El año pasado presentamos una ley en el Congreso para hacerle mejoras en el sistema previsional argentino, que necesita de alguna mejoras. Se establece una comisión de expertos, con participación de los partidos políticos para dar debate. Lo único que hemos definido hasta el momento, que lo hemos puesto en la ley, es que el sistema tiene que ser público. Creemos en un sistema público, en un sistema de reparto, de un sistema solidario", manifestó.









Sobre la posibilidad de extender la edad jubilatoria, fue tajante: "Eso es falso. La comisión todavía no se conformó, poco proyecto puede haber si la comisión no está conformada. Es un debate que tiene que darse con tiempo".





Consultado sobre una versión que habla de que el Fondo Monetario Internacional le exigiría al país terminar con la ley de movilidad, sostuvo: "Es totalmente falso, estamos en época de campaña. Yo no me reuní con el fondo monetario, nuestro vínculo es con la gente".





Con respecto a la Reparación Histórica, el titular de la Ansés informó que "más de 1.100.000 jubilados la están cobrando finalmente". Basavilbaso agregó: "La reparación histórica está a mitad de camino. Son tres años que se estableció para hacer correcciones. De la gente que recibió la oferta, el 80 por ciento la está aceptando, hay un porcentaje mínimo que no. Es una propuesta que el jubilado tiene que aceptar o no, no estamos imponiendo el monto. Estamos satisfechos con el avance".