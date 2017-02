Bauza metió un look tremendo pero así y todo lo reconocieron

El entrenador del seleccionado de fútbol de la Argentina, Edgardo "Patón" Bauza, presenció la semifinal del ATP porteño que protagonizaron su compatriota Carlos Berlocq y el japonés Kei Nishikori en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.Bauza, nacido en Granadero Baigorria, Santa Fe, hace 59 años, es un gran aficionado al tenis e ingresó a la cancha central Guillermo Vilas sobre el final de la primera semifinal, la que el ucraniano Alexandr Dolgopolov le ganó al español Pablo Carreño Busta por 7-5 y 6-2.El entrenador del seleccionado "albiceleste" mantuvo un breve diálogo con el ex tenista y ex capitán de Copa Davis Martín Jaite, quien es el Director del torneo, y luego observó relajado la primera semifinal y mucho más concentrado la segunda con el "Gladiador" batallando contra el 'top ten' asiático."Bauza, Berlocq es argentino", le gritó un espectador y generó la aprobación del resto del público, mientras el "Patón" asentía con la cabeza sin dejar de sonreir por la ocurrencia.El ex entrenador de San Lorenzo asintió ante cada corajeada de Berlocq, mientras atenuaba el calor cubierto por momentos agobiante con una toalla que cubría su cuello.Bauza asumirá dos partidos complicados el mes próximo por las fechas 13 y 14 de las eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018 , primero como local ante Chile y luego de visitante de Bolivia en la altura de la ciudad de La Paz.