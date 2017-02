Bauza no da más: "Necesito que empiece el fútbol de una vez por todas"

El entrenador de la Selección argentina, Edgardo Bauza, afirmó de manera tajante que necesita "que de una vez por todas empiece el fútbol argentino", luego que los dirigentes confirmaron que la actividad se iniciará el próximo 3 de marzo.

"Lo que quiero es que el fútbol argentino empiece y ver a los jugadores en el nivel futbolístico que quiero. Todo lo que pasa a nivel AFA, no nos trajo ningún tipo de problemas. Lo que quiero de una vez por todas es que el fútbol argentino empiece", afirmó Bauza en declaraciones a la señal de cable TyC Sports.



El DT argentino se hizo eco de las declaraciones de los dirigentes que componen la entidad de la calle Viamonte que confirmaron el reinicio de la actividad en el primer fin de semana de marzo, en la que será la fecha 15 del torneo de Primera División.

Sobre la clasificación de la Selección Sub 20 al Mundial de Corea del Sur, tras una agónica disputa en el Sudamericano disputado en Ecuador, Bauza dijo que se sentía "contento" con el logro, pero advirtió que el entrenador Claudio Ubeda debe "hacer un buen papel" en el certamen.

"Primero me dio alegría por ir al mundial. Estamos acostumbrados a ver a la Sub 20 con 4 o 5 jugadores muy destacados y dicen que ésta no lo tiene, pero sí los tiene. A Ubeda le servirá esta clasificación para trabajar y poder ir a un Mundial, en donde deberá mejorar para entrar entre los mejores ya hacer un buen papel", sentenció.

Por otra parte, al consultarle si coincidía con las declaraciones de Pep Guardiola, quien dijo que Marcelo Bielsa es el mejor entrenador del mundo, a horas de anunciarse que se hará cargo del Lille de Francia, Bauza calificó al rosarino como "un buen entrenador".

De todas maneras, evitó calificar a Bielsa como el mejor, y en ese sentido nombró a otros colegas destacados del fútbol mundial.



"Bielsa para mí es un gran entrenador y su capacidad es indiscutible. Ahora asume una responsabilidad, muy a lo de él, de asumir estos desafíos. Más allá de la diferencia futbolística, no puedo discutirlo a él como entrenador, sería un error de mi parte. Pero también hay otros grandes técnico como Unai Emery (PSG), (Carlo) Ancelotti (Bayer Munich), (Jorge) Sampaoli (Sevilla) y (José) Mourinho (Manchester United), que tiene una forma muy particular pero ha ganado todo y tiene condiciones", aseveró.



AT/GAM