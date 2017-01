Bauza reveló qué le dijeron los jugadores de la selección cuando les dijo que quería convocar a Icardi

El director técnico de la slección, Edgardo Bauza, reveló qué le dijeron los jugadores del equipo nacional cuando les planteó la posibilidad de convocar al delantero del Inter de Milán, Mauro Icardi, uno de los futbolistas argentinos más polémicos, por su relación con la estrella mediática Wanda Nara.

"Cuando llegué escuché que no podía convocar a Tevez ni a Icardi. Entonces los junté a los jugadores y les pregunté si tenían problemas con ellos", contó el entrenador, y añadió: "'No, Patón, citá al que quieras'. Yo quería tantearlos a ver si era cierto. Me dijeron: 'No tenemos problemas con ninguno y si hay un problema con alguno lo agarramos y lo solucionamos nosotros".

bauza1.jpg Bauza comandó el entrenamiento en Ezeiza.



"No tienen problemas con nadie. Me dan la libertad de citar al que sea'", contó Bauza, quien dio a conocer las razones por las que convocó a Ezequiel "Pocho" Lavezzi, a pesar de que actualmente no juega en una de las ligas importantes del mundo.

"Lavezzi es un jugador que no puede jugar 90 minutos, pero que en 30 entra y te arma un quilombo bárbaro", señaló Bauza, en declaraciones al diario deportivo Olé, y agregó: "Es un jugador que en los últimos metros va a ser desequilibrante. Vos lo ponés por izquierda y te va a provocar faltas. Está volviendo a jugar de a poco, vamos a ver en qué nivel está".

También habló de la posibilidad de convocar a Carlos Tevez, quien por estos días juega en la liga China. "Ya hablé con él y sabe que lo puedo convocar en cualquier momento. Es un jugador que me gusta mucho. Este grupo no tiene problemas con nadie", aseguró el Patón.