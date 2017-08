Beltramo: "Hay que ponerse el límite en marzo"

Después de manejar distintas opciones en el mercado, Unión completó su equipo y se apresta para iniciar su pretemporada de cara a su quinta participación en la Liga Argentina de básquet (ex TNA). En diálogo con UNO Santa Fe, el DT Daniel Beltramo brindó sus consideraciones respecto al grupo que pudo armar: "Básicamente la primera idea fue retener la mayor cantidad de jugadores del torneo pasado pero por diferentes motivos no pudo ser y una vez que se perdió esta posibilidad de repetir a los jugadores, estas opciones me dejaron muy conformes para un nuevo proceso".





Respecto a la campaña pasada, Unión apostará a jugar con dos cupos extranjeros, algo que también mereció el análisis de su estratega: "Se fue dando con la imposibilidad de que continúe Tabarez, como en la posición de tres la verdad no encontré jugadores en función al precio que nos pedían, pensaba que dos extranjeros se podían adaptar bien, surgió y el club me dio la posibilidad de jugar con dos, hasta económicamente me favorecían".





Y más adelante, detalló las cualidades de los foráneos que se calzarán la roja y blanca: "Dickson es un jugador al que tenía muy visto de su paso por Chile, el contacto lo hice con un amigo mío, esta vez tuve la oportunidad de avanzar y debería ser importante para la categoría. Por su parte, luego de los videos que vi de Cambronne, su presente está en ascenso, viene de jugar en España, consideré que es un jugador que se puede complementar bien con Arca y Moreno más Isola, lo elegí teniendo en cuenta estas variantes".









La misma doble base

Unión cuando buscó armadores en el mercado nacional, tal vez no se imaginó que finalmente contaría con la pareja que viene de conducir a Comunicaciones (Mercedes) a la Liga Nacional. En este sentido, Beltramo sentenció: "Me parece que son dos jugadores muy interesantes. se complementan bien, no fue pensado originalmente porque que eran los de Comunicaciones, Ferreyra viene en pleno crecimiento, con mucho poder de gol de tres puntos; Torre es un jugador que tiene muy buena presencia defensiva, es de gran carácter y temperamento y ascendencia con los compañeros. Estoy muy conforme con la pareja de base y tenemos el beneficio que se conocen, algo que tenemos que redituar".













El juego interior

"Isola es una garantía en todo sentido, dentro y fuera de la cancha, fue el primero que pedí que renovara, a Arca lo quise traer a San Isidro, es un pivote que por su tamaño es técnicamente muy bueno, siempre me gustó y vi sus partidos en Capuchinos, está en crecimiento y por el tamaño se mueve muy bien en la zona pintada; Moreno es un chico, no lo conocía mucho, vi partidos de él, en el Argentino jugó bien para Mendoza y como Sub 23 necesitábamos un jugador con rol defensivo y lo puede dar".









La llegada de Mariani

En una de las operaciones más importantes para la categoría, la dirigencia rojiblanca logró el concurso de Andrés Mariani, goleador histórico de Barrio Parque, a quien Beltramo conoce mucho: "A Andrés lo conozco desde siempre y lo tuve 3 años, es un goleador bárbaro, quería sumar un jugador que conociera mis sistemas y él lo conoce a la perfeccion, ascendimos de la B al TNA y estuvimos dos torneos juntos en San Francisco, un gran pibe y goleador, de lo mejor de la categoría, no solamente por la capacidad de anotar, defensivamente está bien, corre muy bien la cancha, yo siempre lo quiero en mi equipo, el club logró contratarlo y será muy importante para nosotros".









Los pies sobre la tierra

Aún con varios aspectos por resolver, como la cantidad de equipos y conformación de las zonas, la Liga Argentina nuevamente asoma como pareja y con el premio mínimo de entregar un ascenso a la elite del básquet argentino. Por eso el mismo Beltramo enfatizó: "Insisto con el mismo discurso, proyectar donde irá el equipo es entrar en un mundo de fantasía que no tiene sentido, hay que ponerse el límite en marzo, con este discurso llegamos peleando el primer puesto, logramos traer un buen grupo de jugadores, ahora hay que hacerlo equipo y ver como se adaptan los dos americanos, jugando partido a partido con esa temática nos fue muy bien, trabajamos para estar peleando bien arriba pero después hay muchas vicisitudes que nos traerá el torneo".









Datos de la pretemporada

Unión comenzará sus entrenamientos el martes 22 de agosto, a las 16, en el estadio cubierto Ángel Malvicino. La lista de jugadores que estarán presentes la encabezan los mayores y Sub 23: Gastón Torre, Sebastián Ferreyra, Andrés Mariani, Alejandro Arca, Miguel Isola, Ignacio Moreno. Por su parte, Matías Borsatti se unirá cuando regrese de China (está jugando las Universiadas), mientras que los dos extranjeros llegarían a fin de mes.

Con respecto a los juveniles, serán permanentes Andrés Jaime, Julián Salaberry y Nicolás Reynoso, a los que se sumarán U17 y varios jóvenes que están en la Primera local. La grilla de amistosos se confirmará próximamente, aunque la intención es disputar entre 8 y 10 juegos antes del inicio de la competencia.