Benjamín y Daniela disputaron el título de primer bebé del año

Emocionada, contenta y algo cansada por el trabajo que hizo durante la madruga, así recibió a Diario UNO Trinidad Milagros Santa Cruz, una joven mamá de barrio San Martín que con orgullo es la progenitora del primer bebé del año. Se llama Benjamín Gaitán y llegó a este mundo a las 2.55, por parto natural en la maternidad del Hospital Iturraspe. Pesó 2.690 gramos y su nacimiento estaba previsto para febrero, pero decidió adelante y eligió este día para sorprender a toda su familia.





Bebé 3.jpg El primer puesto. Es para Benjamín Gaitán que pesó 2,690 gramos y su llegada se adelantó un mes. Foto: Juan Baialardo / Diario UNO



"Empecé con contracciones a las 9 de la noche más o menos, casi no cené y no pude disfrutar de la llegada del año nuevo en familia porque no estaba bien. A las 2 mi marido decidió traerme al hospital y en quince minutos nació. No lo podíamos creer porque todavía me faltaba un mes", contó algo sorprendida y entre risas agregó: "Menos mal que por lo menos tenía el bolso preparado". De todas maneras, no dejó de estar nerviosa y algo preocupada, pero todo salió bien y tanto ella como el pequeño están bien. Milagros (21) junto a Rodrigo, su marido, ya son papás de Jazmín de casi tres años.





Bebé 2.jpg Foto: Juan Baialardo / Diario UNO







Cabeza a cabeza

Benjamín Gaitán fue el primero, pero tan solo por un minuto, porque a las 2.56, pero en el hospital Cullen nació Daniela Guadalupe. Ella llegó por cesárea y pesó 3.570 gramos. Según la mamá tenía 37 semanas de gestación, aunque para el equipo de profesionales que la atendió lo más probable era que estaba a término su embarazo porque nunca se había hecho controles.





Bebé 6.jpg Daniela Guadalupe nació en el Cullen y por un minuto se perdió el título de ser la primera santafesina del 2017 Foto: Juan Baialardo / Diario UNO



Angélica Soledad Ramírez es la mamá de la pequeña que llegó desde Sauce Viejo a la medianoche cuando sonaban las campanadas que anunciaban que un nuevo año comenzaba. Muy dolorida ingresó a la maternidad y luego de unos exámenes le practicaron una cesárea. Esta joven de 22 años además tiene a Brisa Noemí de 4 años y Sheila Magalí de un año y medio. La partera, médica y enfermeras no podían creer que por un minuto habían perdido el puesto de ser la responsables de traer al primer bebé del 2017, de todas maneras estaban orgullosas de haber recibido a Daniela y a otros cuatro bebés que antes del mediodía llegaron uno detrás del otro.





El ranking en el país

Un bebé nacido en el departamento mendocino de Maipú, otro de la localidad santiagueña de Frías y un tercero en la ciudad de Rosario se convirtieron en los primeros argentinos nacidos en 2017. Francesco nació a las 00.00 en el hospital regional Diego Paroissien del departamento mendocino de Maipú, pesó 3,620 kilos y midió 52 centímetros; su mamá se llama Melanie Rodríguez y tiene 18 años.

Gonzalo Benjamín nació también a la medianoche, pero en el hospital zonal de la localidad santiagueña de Frías, pesó 3,100 kilos y permanece en sala común con su mamá, Graciela Rivero a la espera del alta. Ciro Ávalos también nació a las 00.00 por parto natural en el hospital provincial Centenario de la ciudad de Rosario y pesó 3,300 kilos; él y su mamá, Greta Ávalos de 25 años, se encuentran en perfecto estado de salud.

Por otro lado, en la maternidad Sardá de la ciudad de Buenos Aires a las 00.01 nació por cesárea Evangelina, que pesó 2,300 kilos y se encuentra en buen estado de salud. En el hospital José Ramón Vidal de la capital correntina a las 00.01 nació Junior Javier Miranda, que pesó 3,090 kilos y se encuentra junto a sus papás, María Velozo y Eduardo Miranda. En el hospital materno infantil de la capital salteña a las 00.02 nació por parto natural Katia Saira Morena, con un peso de 2,340 kilos; es la primera hija de Mirta Maribel Llanos, de 21 años.

El primer bebé tucumano del 2017 se llama Tiziano y fue recibido por los médicos de la Maternidad Nuestra Señora de la Merced a las 00.09; tanto él como su mamá se encuentran en perfectas condiciones de salud. La primera chaqueña de 2017 es Alina Ilem Romero, que nació a las 00.25 en el hospital Perrando de la ciudad de Resistencia, donde se encuentra junto a sus papás Carina y Alberto Romero, de la localidad de La Escondida.





Casi la primera

Daniela Guadalupe nació en el Cullen y por un minuto se perdió el título de ser la primera santafesina del 2017. De todas maneras, su mamá Angélica estaba orgullosa y feliz porque todo estaba bien. Lo mismo el cuerpo de médicos que la atendió y practicó la cesárea aunque -entre risas- no podían creer que había perdido el primer puesto. La pequeña es la menor de tres hermanas y vive en Sauce Viejo. Mientras intentaba prenderse a la teta, posaba para la cámara de Diario UNO junto a su mamá que un poco impaciente espera pronto recibir el alta médica.