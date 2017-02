"Bichi" Fuertes: "Estoy esperando el momento en que Lerche vaya preso"

Cuando el goleador histórico de Colón fue consultado por lo que pensaba sobre su vinculación al pasado del ex presidente sabalero, Fuertes fue contundente: "No me duele nada a esta altura de mi vida. Me tiene sin cuidado lo que opinen los demás porque demasiado le brindé a Colón".







Bichi ok.jpg Foto Archivo UNO Santa Fe

"Tuve muchos problemas por Colón también en mi vida, por ejemplo, con la Afip, por los elevados contratos que tenía el club con jugadores hace un tiempo. En aquella oportunidad los platos rotos los tuvimos que pagar Giovani Hernández y yo", continuó agregando.

"Me tiene sin cuidado lo que piense la gente o cuatro o cinco pelotudos", expresó el "Bichi" y remató: "Estoy esperando el momento en que vaya preso Lerche, porque supuestamente iba a ir preso hace tres años atrás y hoy lo vemos paseando por todos lados".

Este jueves por la tarde, en la tira radial "La Central Deportiva" de Cadena 3, Esteban Oscar "Bichi" Fuertes, dejó jugosos dichos sobre el ex presidente de Colón, Germán Lerche.